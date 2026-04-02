Cel mai înalt pod din Orientul Mijlociu, avariat în urma unui atac aerian

Podul care leagă Teheran de orașul Karaj, avariat în urmă unui atac aerian Foto: X

Un pod rutier care leagă capitala Iranului, Teheran, de orașul Karaj, situat în vestul țării, a fost lovit astăzi de atacuri aeriene, relatează agenția iraniană de știri Fars, citată de Reuters. Agenția nu menționează cine se află în spatele atacului.

Potrivit primelor informații, există mai mulți răniți și au fost lovite și alte zone din Karaj.

Fars adaugă că podul B1 este considerat cel mai înalt pod din Orientul Mijlociu și a fost inaugurat la începutul acestui an.

Imagini publicate pe X și citat de The Times of Israel arată daunele semnificative care fac ca podul să nu mai poate fi folosit.