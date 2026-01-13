Cel mai intens atac al rușilor asupra Ucrainei, cu rachete balistice, de la începutul anului / Explozii și întreruperi de curent la Kiev, numeroase victime la Harkov

Forţele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv asupra Kievului și Harkovului, provocând victime în rândul populației și noi daune infrastructurii în plină iarnă. A fost cel mai intens val de atacuri cu rachete din acest an lansat de ruși asupra Ucrainei, relatează Reuters.

La Kiev, șeful administraţiei militare, Timur Tkacenko, a declarat că în capitala ucraineană a fost un atac scurt, dar intens, cu rachete. Ulterior, operatorul de rețea electrică din Ucraina, Ukrenergo, a declarat că la Kiev au fost impuse întreruperi de urgență ale curentului electric.

DTEK, o companie energetică privată ucraineană, a declarat că atacul rusesc a avariat grav echipamentele de la una dintre centralele sale termice.

Martorii citați de Reuters au auzit explozii în oraş, iar canalele Telegram care monitorizează Ucraina au relatat că aproximativ 20 de rachete balistice au fost lansate în decurs de aproximativ o oră în timpul nopţii.

Patru morți la Harkov

În Harkov, la 30 km de graniţă, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a declarat că rușii au lovit un terminal poștal de la periferia orașului, distrugând clădiri și declanșând mai multe incendii pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Guvernatorul regional Oleh Sîniehubov a declarat că patru persoane au murit în atac, iar alte şase persoane au fost rănite.

Potrivit oficialilor ucraineni, rușii au folosit o tactică de dublă lovitură. Mai întâi, au atacat cu rachete balistice, apoi cu drone de atac.

Rusia a lovit în repetate rânduri oraşele ucrainene cu rachete şi drone de la lansarea invaziei sale în februarie 2022, vizând infrastructura energetică şi lăsând milioane de oameni fără energie electrică şi încălzire în timpul iernii, în timp ce apărarea Kievului se străduieşte să intercepteze atacurile.