Cel mai lung tunel din România va fi construit în zona Predeal: „Nu este un moft, ci este un obiectiv strategic”

Tunelul feroviar de 10 km propus a fi construit în zona Predeal ar fi extrem de util, ar scurta cu mult timpii de parcurs, ar fi un mare câștig la consumul de energie și ar permite viteze de 160 km/h pentru trenuri, explică Asociația Pro Infrastructură.

Cel mai lung tunel feroviar din România

Tunelul propus a fi construit este de zece ori mai lung decât actualul Tunel Mare de la Predeal. Va costa peste un miliard de euro și construcția ar putea dura șapte ani.

Tunelul va avea o lungime de 9,8 km și va fi amplasat între zona km.139+400, ieșire din stația Azuga, și km.149+200 Cap Y Timișu de Sus, potrivit datelor comunicate în trecut de CFR la solicitarea HotNews.

Când lucrările plănuite vor fi gata, trenurile vor face – în premieră – sub două ore de la București la Brașov. În prezent cele mai rapide trenuri fac 2 ore și 15 minute.

Cea mai mare schimbare este că atunci când va fi gata, mega-tunelul va lăsa gara Predeal în afara traseului nou pe care vor circula cele mai rapide trenuri. Va fi însă păstrat și traseul existent, astfel că gara Predeal va funcționa și pe mai departe, însă va fi deservită mai ales de trenuri Regio și metropolitane.

Partea nouă a liniei va permite o viteză maximă de 160 km/h, iar secțiunea de tunel va fi pregătită pentru o eventuală încadrare într-o viitoare „Linie de Mare Viteză (LMV)”, cu posibilitatea atingerii unei viteze maxime de 200 Km/h.

Linia Brașov – Predeal are mare nevoie de modernizare, iar pe cei 26 km trenurile fac între 33 și 42 de minute.

Noul tunel feroviar dintre Predeal si Brasov / Sursă: Pro Infrastructura (editare HotNews)

Brașov – Bușteni, de două ori mai rapid decât în prezent

Asociația Pro Infrastructură, una dintre organizațiile civice care activează în domeniul monitorizăii marilor proiecte de infrastructură din țară, spune că tunelul dintre Azuga și Timișu de Sus aduce economii semnificative de timp și energie și va crește masiv capacitatea de transport pe coridorul Curtici – Constanța,

„Tunelul de 10 kilometri va fi parcurs cu 160 km/h și este proiectat să poată fi inclus într-o viitoare linie de mare viteză. Traseul nou pe Bușteni-Brașov va avea 31 km față de 36 km în prezent. Prin actuala stație Predeal vor mai trece doar trenurile metropolitane și cele Regio. Timpul de parcurs va scădea de la 50 minute la 24 la InterRegio, adică aproape un minut economisit la fiecare kilometru de traseu modernizat”, spune API.

Vor putea circula în zonă de aproape trei ori mai multe trenuri față de situația din prezent și tonajul maxim permis pentru un tren se dublează, mai spune Pro Infrastructura care adaugă că un mare câștig va fi faptul că trenurile nu mai trebuie să urce până la cota maximă de altitudine de 1.033 m (la Predeal), ci doar până la 973 m alt.

Proiectul are acord de mediu, iar CFR SA ar putea lansa licitația în acest an. Procedura de achiziție va ține cel puțin 12-18 luni, iar obiectivul va intra pe următorul exercițiu financiar UE, post-2027, mai spune organizația.

„Concluzia este simplă. Nu doar că tunelul Predeal nu este un moft, ci este un obiectiv strategic, critic, pe un choke point major de pe cel mai important coridor de transport al țării”.

Cel mai lung tunel feroviar din țară este pe linia Brașov – Întorsura Buzăului și are 4,3 km lungime. Va fi depășit peste câțiva ani de cele două perechi de tuneluri care se construiesc pe linia Brașov – Sighișoara: Ormeniș (7 km) și Homorod (5 km).