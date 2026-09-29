Cel mai mare aeroport din Sicilia s-a redeschis după mai multe zile în care toate zborurile au fost deviate

Aeroportul din Catania a reluat zborurile marți, după ce a suspendat temporar operațiunile din cauza intensificării activității vulcanice a muntelui Etna din apropiere și a condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite Reuters.

Operatorul SAC a anunțat că zborurile către și dinspre aeroport au fost reluate cu efect imediat, după ce nivelul de alertă vulcanică a fost redus de la roșu la portocaliu.

Aeroportul își suspendase anterior operațiunile până marți, la ora 13:00 GMT, la doar câteva ore după ce luni seara încheiase o închidere care durase trei zile.

Aeroportul din Catania, al cincilea cel mai aglomerat din Italia și cel mai aglomerat din Sicilia în ceea ce privește traficul de pasageri, este frecvent afectat de cenușa vulcanică provenită de la muntele Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa.

Cea mai recentă suspendare a operațiunilor a afectat mii de pasageri și a pus o presiune semnificativă asupra celorlalte aeroporturi din Sicilia, în condițiile în care companiile aeriene și-au redirecționat zborurile departe de Catania.