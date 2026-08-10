Cel mai mare aeroport din Sicilia suspendă aterizările din cauza erupției muntelui Etna

Zborurile care urmau să aterizeze pe aeroportul din Catania, cel mai mare din Sicilia, au fost suspendate până luni, la ora 15:00 GMT (18:00, ora României), după ce cenușa vulcanică provenită de la o nouă erupție a muntelui Etna a ajuns în spațiul aerian din jurul aeroportului, a anunțat operatorul SAC, citat de Reuters.

Etna, care domină coasta de est a Siciliei, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și perturbă frecvent traficul aerian pe aeroportul din Catania, principalul aeroport al insulei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în ceea ce privește traficul de pasageri.

„Întrucât situația afectează în mod semnificativ operațiunile, pasagerii sunt rugați să verifice statusul zborului lor împreună cu compania aeriană înainte de a se îndrepta către aeroport”, a transmis SAC într-un comunicat emis luni.

Acesta precizează că situația este monitorizată în permanență, iar noi informații vor fi furnizate în funcție de evoluția activității vulcanice și a condițiilor meteorologice.

Erupții vulcanice la peste 2.000 de metri în Sicilia

Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV) a precizat la rândul său că cea mai recentă fază eruptivă a muntelui Etna continuă prin intermediul unor orificii eruptive situate la altitudini de 2.750 de metri și 2.360 de metri, alimentând mai multe torente de lavă și formând întinse câmpuri de lavă.

Muntele Etna este cel mai înalt vulcan din Europa.

Avizul pentru aviație al Observatorului Vulcanologic al INGV a fost menținut la roșu, cel mai ridicat nivel de alertă, ceea ce indică existența unor pericole în desfășurare pentru aeronave din cauza emisiilor de cenușă vulcanică.