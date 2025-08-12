Cel mai mare avion din lume va fi produs în Italia. A fost creat cu un scop special

În Italia va fi construit cel mai mare avion din lume. Se va numi WindRunner şi este un tip de aeronavă concepută pentru transportul de mărfuri, înalt cât o clădire cu patru etaje, conceput pentru a transporta încărcături excepțional de mari, mai ales turbine eoliene pentru centralele electrice de generație următoare, care sunt mult mai mari decât cele actuale, scrie Il Corriere Della Sera, preluat de Rador Radio România.

Colosul este construit de Radia, un startup american fondat în 2016 pe baza cercetărilor lui Mark Lundstrom, profesor la MIT și expert în energie regenerabilă. Așa cum se întâmplă adesea în SUA, cercetările omului de știință au ieșit din laboratoarele academice și s-au transformat într-o afacere. Forumul Economic Mondial de la Davos l-a selectat ca Unicorn al WEF, cu un potențial ridicat de creștere, iar compania Radia a ales Italia ca fiind ţara cea mai potrivită bază pentru asamblarea și lansarea WindRunner.

Rezolvă problema transportului de turbine eoliene gigant

Însă înainte de a aprofunda aspectul cargo, trebuie să facem un pas înapoi și să revenim la studiile lui Lundstrom, care demonstrează că palele turbinelor eoliene terestre cu o lungime de 104 metri – cu aproximativ 30 de metri mai lungi decât cele actuale – pot capta mai mult vânt și pot produce electricitate la costuri semnificativ mai mici decât alte surse, de la energie solară la energie nucleară și energie eoliană offshore.

Aceasta este soluția pentru așa-numitele parcuri eoliene Gigawind, care prezintă însă o problemă: cum să transportăm aceste pale gigantice, care trebuie să fie o singură piesă, nedezasamblată, la fața locului? Analiza lui Lundstrom exclude mai multe opțiuni, inclusiv transportul rutier (curbe, tuneluri), nave și elicoptere (care sunt prea mici) sau dirijabile (care sunt prea ușoare pentru o paletă de 72 de tone). Singura opțiune rămasă era utilizarea unui avion de marfă, care, însă nu există la această dimensiune. Așa că Lundstrom a fondat Radia și a început planificarea și strângerea de fonduri.

Scopul este de cel de a deschide o nouă piață. „În proporție, este aceeași cale pe care Elon Musk a parcurs-o cu Tesla la începuturile sale”, explică Giuseppe Giordo, care din luna mai a anului trecut. ocupă funcțiile de președinte și CEO al Radia pentru Europa și Italia Un manager de top experimentat, cu o carieră în fruntea unor companii autohtone precum Alenia North America, Alenia Aermacchi (fosta Finmeccanica) și străine (Saudi Arabian Military Industries), al cărui rol este cel de a conduce operațiunile grupului, începând cu cele din Italia.

Vor fi produse cinci WindRunner pe an

„Până la sfârșitul acestui an, vom fi operaționali pentru a începe producția în 2029 și a garanta primele livrări în 2030. În fiecare an, vom produce cinci aeronave pentru un total de 120 de WindRunner, care vor fi gestionate apoi de compania-mamă americană pentru a livra mega-turbinele eoliene.”

Avionul gigant WindRunner a fost proiectat în special pentru transportul de turbine eoliene. Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cifrele sunt impresionante: WindRunner este o aeronavă cu încărcare frontală, lungă de 108 metri, cu o anvergură a aripilor de 80 de metri și o rază de zbor de 2.000 de kilometri.

Au fost deja semnate acorduri cu Leonardo, care va construi fuselajul, cu Magnaghi Aerospace (în Campania) pentru trenul de aterizare, precum și cu companii spaniole (Aernnova pentru aripi), olandeze și engleze. Centrul de asamblare va fi Italia, în special în regiunea Puglia, cu uzina Grottaglie în pole position, aflată în criză din cauza dificultăților Boeing, dar în proiect sunt implicate și regiunile Campania și Calabria (aceasta din urmă pentru proiecte de formare).

Acest lanț de aprovizionare industrial existent ar putea beneficia de investiții de câteva miliarde și ar putea crea cel puțin 2,5 milioane de locuri de muncă, fără a lua în considerare industriile conexe, unde estimarea este de cinci ori mai mare. „Europa se dovedește a fi o zonă strategică pentru viitorul Radia, iar Italia este un partener cheie nu numai pentru capacitatea sa industrială, ci și pentru angajamentul său comun de a accelera tranziția energetică”, spune Lundstrom.

Guvernul crede și el în proiect, iar Ministerul Afacerilor și Made in Italy, condus de Adolfo Urso, a semnat un memorandum pentru a crea o rută rapidă prin așa-numita Zonă Economică Unică (ZES), o zonă economică specială care garantează unele avantaje fiscale, dar, mai presus de toate, timpi accelerați de eliberare a permiselor. Giordo continuă: „Viziunea și ambiția companiei, susținute de tehnologia revoluționară precum WindRunner, reprezintă o provocare curajoasă. Radia crede în Italia, chiar dacă trebuie să accelerăm procesele birocratice, care pentru americani sunt de neînţelesa” Unde vor zbura WindRunner-ele? Cu siguranță nu în țări precum Rusia sau China, însă există un mare potențial de dezvoltare în toată Africa de Nord și în Est, unde investițiile în producția de energie verde cresc vertiginos.