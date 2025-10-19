Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, operat de Gazprom, și-a suspendat activitatea după un atac cu dronă al Ucrainei / Kazahstanul anunță oprirea fluxului de gaz către Rusia

Instalație de producție Gazprom din apropiere de Orenburg. Foto: Alexander Kataytsev / Alamy / Profimedia

Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea de gaz din Kazahstan după un atac cu dronă al Ucrainei, a anunțat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, potrivit Reuters.

Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnțev, a declarat că instalația a fost parțial avariată, iar atacul cu dronă a provocat un incendiu într-un atelier al uzinei. Incendiul a fost ulterior stins, a relatat Kommersant, citând operatorul.

Ucraina a confirmat că a lovit o instalaţie de procesare a gazului din Orenburg şi o rafinărie de petrol din regiunea Samara, în cadrul unei serii tot mai frecvente de atacuri asupra infrastructurii energetice ruse, menite să perturbe aprovizionarea cu combustibil şi să reducă finanţarea Moscovei.

Armata ucraineană a anunţat că la locul atacului s-au produs explozii urmate de incendii.

Este primul atac raportat asupra acestei uzine, care face parte din complexul petrochimic Orenburg.

Instalația, operată de Gazprom, are o capacitate anuală de procesare de 45 de miliarde de metri cubi și gestionează condensat de gaz atât din zăcământul de petrol și gaze Orenburg, cât și din zăcământul Karachaganak din Kazahstan.

Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat că Gazprom i-a notificat în legătură cu situația de urgență, însă nu a oferit încă detalii privind amploarea pagubelor sau un termen pentru reluarea completă a operațiunilor.

Nu au fost raportate victime în urma atacului.

Separat, guvernatorul regiunii ruse Samara, Viaceslav Fedorishcev, a transmis pe rețelele sociale că apărarea antiaeriană a fost activată peste noapte împotriva dronelor ucrainene și că aeroportul local, precum și serviciile de internet mobil, au fost suspendate temporar.

Ucraina a încercat anterior să lovească o rafinărie de petrol în regiunea Samara.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale antiaeriene au doborât 45 de drone ucrainene în cursul nopții, dintre care 12 deasupra regiunii Samara, 11 deasupra regiunii Saratov și una în regiunea Orenburg.