Cel mai mare donator financiar al Ucrainei vrea să-i trimită încă 100 de milioane de euro: „Necesitate neprevăzută”

Germania propune alocarea unei sume suplimentare de 100 de milioane de euro (aproximativ 113 milioane de dolari), bani care să contribuie la refacerea infrastructurii ucrainene de apă, energie și transport și la creșterea rezilienței în fața atacurilor rusești tot mai intense, reiese dintr-o scrisoare a Ministerului Finanțelor de la Berlin.

Fondurile, care ar completa finanțarea destinată Ucrainei inclusă în bugetul pentru 2026, ar acoperi pagubele cauzate de campania rusă de bombardamente aeriene, care s-a intensificat începând din vară, se precizează în scrisoarea adresată comisiei parlamentare pentru buget.

În septembrie, guvernul condus de la Berlin alocase deja 250 de milioane de euro pentru a sprijini Kievul prin intermediul Fondului de sprijin energetic pentru Ucraina.

„Această necesitate este neprevăzută, întrucât, la momentul adoptării bugetului federal pentru 2026, intensitatea conflictului nu putea fi anticipată”, se menționează în scrisoare.

„Începând din iulie 2026, Rusia a desfășurat atacuri din ce în ce mai frecvente și mai intense asupra infrastructurii critice și civile din marile orașe, asupra rutelor de transport, a centrelor logistice și a întreprinderilor”, conform scrisorii.

Guvernul cancelarului Friedrich Merz a fost cel mai mare contribuitor european la sprijinirea Ucrainei, oferind miliarde în asistență militară guvernului de la Kiev.

Odată cu apropierea iernii, se menționează în scrisoare că 80% din capacitatea de producție a energiei electrice a Ucrainei a fost distrusă după invazia rusă din 2022, iar atacurile din octombrie au provocat întreruperi de curent în mai mult de o treime din regiunile Ucrainei.

Fondurile ar urma să fie utilizate pentru echipamente descentralizate de producere și stocare a energiei electrice, reparații la infrastructura de alimentare cu apă și energie electrică, echipamente de stingere a incendiilor și reparații la clădirile școlare.