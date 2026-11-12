Cel mai mare furnizor de petrol al Europei după SUA l-a arestat pe șeful fondului său suveran, sub suspiciunea de corupție

Șefii fondului suveran de investiții al Kazahstanului, un important furnizor de petrol al Uniunii Europene, și ai companiei naționale de căi ferate au fost reținuți sub suspiciunea de corupție, a anunțat joi Serviciul de Securitate Internă al Kazahstanului, citat de Reuters.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, Comitetul Național de Securitate a precizat că Nurlan Zhakupov, directorul general al fondului suveran de investiții Samruk-Kazyna, și Yelzhas Otynshiyev, președintele consiliului de administrație al companiei feroviare Kazakhstan Temir Zholy, au fost arestați împreună cu alte persoane ale căror identități nu au fost făcute publice.

Instituția a precizat că aceștia sunt „suspectați de comiterea unei infracțiuni asociate corupției”.

Fondul suveran Samruk-Kazyna are peste 300.000 de angajați și gestionează active în valoare de peste 80 de miliarde de dolari, potrivit raportărilor sale financiare.

Fondul suveran al Kazahstanului deține sectoare importante ale economiei naționale

Samruk-Kazyna controlează active importante din sectoarele energetice, transporturilor, telecomunicațiilor și infrastructurii din Kazahstan. Printre acestea se numără compania aeriană națională Air Astana și KazMunayGaz, compania petrolieră și de gaze naturale deținută de stat.

Fondul suveran deține 67,42% din acțiunile KazMunayGaz.

Nurlan Zhakupov dă mâna cu președintele Emmanuel Macron în timpul unui forum dedicat relațiilor economice dintre Kazahstan și Franța, organizat în 2023, FOTO: Ludovic Marin / AFP / Profimedia

Fondul de investiții deține 100% din acțiunile Kazakhstan Temir Zholy, compania națională de căi ferate, care a anunțat că se pregătește pentru o ofertă publică inițială pe piețele internaționale.

Aceasta intenționa să se listeze local pe Bursa de la Astana, dar și pe Bursa de la Londra și cea din Hong Kong. Listările pe bursă presupun un audit amănunțit al situațiilor financiare ale companiilor, însă deocamdată nu este clar dacă anunțul arestării celor doi are vreo legătură cu aceasta.

Site-ul Consiliului European arată că primii trei parteneri principali ai UE în ceea ce privește importurile de petrol anul trecut au fost Statele Unite, Kazahstanul și Norvegia, fiecare dintre aceștia furnizând între 12% și 15% din totalul importurilor de petrol ale UE (în funcție de cantitățile importate). Spre comparație, țările membre ale blocului comunitar au importat doar 6,8% din petrolul pe care l-au consumat din surse externe din Arabia Saudită.