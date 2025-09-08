Cel mai mare metrou din Europa e paralizat de o grevă majoră care va dura mai multe zile

Persoanele care au vrut să ia luni metroul în Londra au fost întâmpinate cu porți închise, FOTO: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Rețeaua de metrou londonez s-a oprit luni după ce angajații au început o săptămână de greve legate de salarii și condițiile de muncă, perturbând călătoriile navetiștilor și turiștilor din capitala britanică, transmite agenția Reuters.

Se așteaptă ca aproape niciun tren al London Underground, cel mai mare metrou din Europa, să nu circule între luni și joi. În plus, linia de metrou ușor Docklands Light Railway, care leagă centrele financiare Canary Wharf și City of London, nu va circula marți și joi.

Londonezii au povestit luni dimineață că au făcut drumuri mai lungi pentru a ajunge la serviciu, mulți alegând să meargă cu bicicleta, iar alții făcând ocoluri.

„Perspectiva ca asta să dureze toată săptămâna… e un mic coșmar… probabil că mi-a luat de două ori mai mult să ajung în această dimineață [la muncă]”, a declarat pentru Reuters o localnică în vârstă de 46 de ani în apropiere de stația London Bridge.

Sindicatul RMT a declarat că disputa este în principal legată de salarii, gestionarea oboselii, modul în care sunt gândite schimburile și reducerea săptămânii de lucru.

„Nu cer o avere, dar oboseala și rotațiile extreme ale schimburilor sunt probleme serioase care afectează sănătatea și bunăstarea membrilor noștri”, a spus secretarul general al RMT, Eddie Dempsey.

Linia care leagă Londra de Aeroportul Heathrow funcționează în continuare

Transport for London, care operează rețeaua de transport public a capitalei, a declarat că sindicatul ar accepta doar un acord care ar duce la o reducere a săptămânii de lucru, angajații lucrând în mod obișnuit 35 de ore. Instituția a spus că a depus eforturi pentru a rezolva disputa și că a oferit personalului o majorare salarială de 3,4%.

Unele servicii feroviare din capitală vor circula pe durata grevei.

Elizabeth Line, care operează trenuri către Aeroportul Heathrow, și rețeaua Overground funcționau cu perturbări minore.

Pe lângă perturbările probabile pentru navetiști și turiști, grevele i-au determinat pe rockerii britanici de la Coldplay să reprogrameze două concerte la Wembley Stadium în această săptămână, iar cântărețul american Post Malone și-a amânat și el cele două concerte din Londra pentru mai târziu în cursul lunii.