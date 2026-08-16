„Cel mai mare pericol bugetar”. AUR acuză Guvernul pentru creșterea datoriei statului

Datoria guvernamentală a crescut cu 57 de miliarde de lei pe primele cinci luni din 2026, această creştere accelerată reprezentând un indicator real care ilustrează prăbuşirea economiei, afirmă liderul grupului senatorial AUR, Petrişor Peiu, informează Agerpres.

„Adevărata măsură a prăbuşirii statului: în primele cinci luni ale anului, datoria guvernamentală a ajuns la 1.194 de miliarde de lei, 61,4% din PIB. Cu 57 de miliarde de lei, adică 1,2% din PIB, în plus doar pe primele cinci luni din 2026! Aceasta face ca dobânzile plătite pentru datoria publică să depăşească cu mult 3% din PIB, devenind cel mai mare pericol bugetar pentru statul român!”, afirmă Petrişor Peiu, citat într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, continuarea guvernării PSD-PNL-USR-UDMR a dus datoria guvernamentală într-o „situaţie catastrofală”.

„Dincolo de propaganda triumfalistă a guvernului, aceasta este situaţia reală a finanţelor statului. Aceasta este catastrofa guvernării prelungite a cârdăşiei PSD, PNL, USR, UDMR”, a declarat liderul senatorilor AUR, conform sursei citate.

În cursul zilei de sâmbătă, într-o postare pe Facebook, Peiu spunea că România a ajuns într-o criză economică prelungită.

„În ultimii doi ani și jumătate, din 10 trimestre, România are doar trei trimestre de creștere economică (față de trimestrul precedent), fix cele două din timpul alegerilor din 2024 și cel din timpul alegerilor din mai 2025. În rest, criză!”, a scris Petrișor Peiu, într-o postare pe Facebook.

Asta ar indica faptul că guvernanții din aceste perioade au încercat să creeze „iluzia bunăstării” prin inundarea cu bani a economiei.

El acuza faptul că, în ultimele 30 de luni de criză, reacția guvernanților a fost doar să crească taxele și prețul la energie. „Mai pe românește, guvernul vrea să „păcălească” criza prin inflație!”, acuză senatorul.