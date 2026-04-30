Cel mai mare portavion din lume se întoarce în SUA după o desfășurare record pe mare

Portavionul american USS Gerald Ford, cel mai mare din lume, se va întoarce acasă după o desfășurare record de peste 300 de zile, care a inclus participarea la războiul împotriva Iranului și capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro, au declarat miercuri doi oficiali americani pentru The Guardian.

Ford va părăsi Orientul Mijlociu în următoarele zile și se va întoarce în portul său de origine din Virginia la mijlocul lunii mai, potrivit oficialilor, care au vorbit sub condiția anonimatului.

Sosirea USS George HW Bush în regiune săptămâna trecută a însemnat că trei portavioane americane au fost dislocate în Orientul Mijlociu – un număr nemaiîntâlnit din 2003 – în timpul unui armistițiu fragil în conflictul cu Iranul. Nava USS Abraham Lincoln se află, de asemenea, în regiune încă din ianuarie.

Timp record petrecut de USS Gerald R în Orientul Mijlociu

În această lună, portavionul Ford a doborât recordul american pentru cea mai lungă misiune de după Războiul din Vietnam, o perioadă de aproape 10 luni de la plecarea din Baza Navală Norfolk, în iunie.

Cea de-a 295-a zi a navei pe mare a depășit cea mai lungă misiune anterioară a unui portavion din ultimii 50 de ani, când nava Lincoln a fost trimisă în misiune timp de 294 de zile în 2020, în timpul pandemiei de COVID.

Portavionul Ford și-a început misiunea îndreptându-se spre Marea Mediterană. În octombrie, acesta a fost redirecționat către Caraibe, în cadrul celei mai ample concentrări de forțe navale din regiune din ultimele generații.

Portavionul a participat la operațiunea militară de capturare a lui Maduro. Ulterior, a fost implicat în alte confruntări, îndreptându-se spre Orientul Mijlociu pe măsură ce tensiunile cu Iranul se intensificau.

Portavionul a participat la primele zile ale războiului cu Iranul din Marea Mediterană, înainte de a traversa Canalul Suez și de a se îndrepta spre Marea Roșie la începutul lunii martie. Totuși, un incendiu izbuncit pe 12 martie la una dintre spălătoriile sale a forțat portavionul să se întoarcă la Marea Mediterană pentru reparații, lăsând sute de marinari fără locuri de dormit.

Misiunea îndelungată a USS Gerald R Ford a ridicat semne de întrebare cu privire la impactul asupra membrilor serviciului militar care sunt departe de casă pentru perioade lungi de timp, precum și la presiunea crescândă asupra navei și a echipamentului său.