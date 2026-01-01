Cel mai mare producător auto chinez a avut un an record de vânzări în afara Chinei. Care sunt planurile pentru 2026

BYD, cel mai mare producător auto chinez, a vândut anul trecut 4,6 milioane de vehicule, în creștere cu 7% față de anul trecut. Pentru prima oară compania a vândut peste un milion de mașini în afara Chinei și totalul ar putea crește susținut în acest an. BYD s-a lansat anul trecut și în România.

Bloomberg scrie că BYD și-a încetinit creșterea anuală, pe fondul concurenței intense din piață, mai ales de la companii precum MG, Geely și Xiaomi.

În 2024, vânzările companiei creșteau cu 41%, iar în 2023, cu 62%, în timp ce anul trecut creșterea a fost de o singură cifră.

Livrările în afara Chinei au ajuns la 1,05 milioane de unități în 2025 pentru BYD, iar un raport Citigroup vorbește despre atingerea unui nivel de 1,5-1,6 milioane în acest an.

Datele companiei de analiză JATO au arătat că la 11 luni, BYD era marca auto europeană cu cea mai mare creștere de cotă de piață în Europa, numărul de înmatriculări trecând de 100.000 la 10 luni. În decurs de un an, cota de piață BYD a urcat de la 0,3%, la 1,3%.

Vânzările totale ale companiei ar putea crește până la 5,3 milioane de unități anul viitor, potrivit estimărilor analiștilor care au fost compilate de Bloomberg.

BYD este prezentat ca fiind principal rival pentru Tesla Motors care a înregistrat o scădere accentuată a vânzărilor la începutul lui 2025, în timp ce și-a adaptat liniile de producție din toate uzinele pentru versiunea modificată a Model Y.