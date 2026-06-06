Cel mai mare producător de grâu din Europa importă sute de mii de tone de făină, inclusiv din România. Care este explicația

Deși este cel mai mare producător european de grâu, Franța ocupă locul al doilea în ceea ce privește producția de făină, dar importurile sale au crescut cu „45% în doi ani”, potrivit raportului anual al industriei de morărit din Franța ANMF, transmite AFP.

Acest trend a fost generat de achizițiile în creștere ale marilor lanțuri de distribuție, care determină scăderea prețurilor, a explicat Jean-François Loiseau, președintele Asociației Naționale a Morarilor Francezi.

În 2025, producția franceză de făină a rămas aproape stabilă la „aproape 4 milioane de tone de făină din grâu 100% francez”, adică peste 11% din producția europeană, pe locul al doilea după Germania, potrivit ANMF.

Deși aceste rezultate „confirmă rolul strategic al industriei morăritului franceze în suveranitatea alimentară națională și europeană”, rentabilitatea sectorului este „foarte scăzută”, iar schimburile comerciale reflectă „o presiune concurențială în creștere”, subliniază asociația fondată în 1886, care reprezintă marea majoritate a morarilor francezi.

Cumpără făină ieftină din Germania, Italia, România…

În 2025, Franța a exportat 204.000 de tone de făină, dar a importat 420.000: deficitul se adâncește din 2018, în special în favoarea Germaniei și a Belgiei, care furnizează peste 80% din importurile franceze.

„În Franța, avem în mod tradițional brutari care folosesc făină 100% franceză, produsă de sute de mori. Nimeni nu are calitatea pâinii pe care o găsim în brutăriile franceze”, a declarat pentru France Presse Jean-François Loiseau, președintele ANMF.

„Dar, în ultimii ani, observăm o creștere a achizițiilor de făină mai ieftină, provenită în special din Germania, dar și din Italia, România sau Bulgaria, de către marile lanțuri de distribuție pentru mărcile lor proprii (MDD)”, a adăugat el.

Anul trecut, aceste achiziții de făină din străinătate au atins 11% din consumul național, precizează raportul.

„O adevărată problemă, deoarece, prin vânzarea de făină sub mărci proprii mai ieftine, marile lanțuri de distribuție trag prețurile în jos”, iar acest lucru pune în dificultate producătorii francezi, a adăugat el.

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