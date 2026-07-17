Cel mai mare producător mondial de ulei de măsline spune că criza s-a încheiat în sfârșit

Compania spaniolă Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că perioada de volatilitate fără precedent a pieței, care a dus la scumpiri puternice la raft, a făcut în mod clar loc unor condiții mult mai stabile, relatează CNBC.

„Ciclul de piață extrem de complex traversat între 2022 și 2024, care a avut un impact sever, dar temporar, asupra industriei, a rămas acum definitiv în urmă”, a declarat Cristóbal Valdés, directorul general al Deoleo, pentru CNBC.

Potrivit acestuia, evoluția favorabilă a precipitațiilor în principalele țări producătoare, inclusiv în Spania, a creat premisele unei recolte globale solide în sezonul următor, consolidând o ofertă mondială mai robustă și mai echilibrată.

Prețul uleiului de măsline crescuse galopant în 2024

Actualizarea vine în contextul în care analiștii își exprimă îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca stocurile globale de ulei de măsline să oscileze puternic de la un sezon la altul, în special pe fondul persistenței unor probleme precum schimbările climatice, deficitul de apă și presiunile generate de dăunători și boli.

Deoleo, producătorul unor mărci cunoscute de ulei de măsline precum Bertolli și Carbonell, a descris anterior perioada 2022–2024 drept una dintre cele mai dificile din istoria sectorului.

Secetele severe și valurile de căldură extremă care au afectat vaste regiuni din sudul Europei au compromis atunci o mare parte din recolta de măsline, ceea ce a culminat cu o creștere spectaculoasă a prețurilor, care i-a surprins atât pe veteranii industriei, cât și pe consumatori.

„Această stabilizare a ofertei oferă o mai mare predictibilitate pe întregul lanț valoric și ne permite să anticipăm un mediu de prețuri mai stabil. La rândul său, acest lucru stimulează redresarea cererii gospodăriilor la nivel global”, a declarat Valdés.

Cât costă acum un kilogram de ulei de măsline în țara celui mai mare producător mondial

Alături de Italia și Grecia, Spania este unul dintre cei mai mari producători mondiali de ulei de măsline și reprezintă un reper global în ceea ce privește formarea prețurilor.

Potrivit celor mai recente date săptămânale ale Comisiei Europene, prețul uleiului de măsline extravirgin (EVOO) în Spania era de aproximativ 3,9 euro pe kilogram, continuând tendința constantă de scădere începută la începutul anului.

Aceasta reprezintă o diferență semnificativă față de ianuarie 2024, când prețurile angro ale uleiului de măsline extravirgin au atins un nivel record de 9,3 euro pe kilogram.

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