Cel mai mare semn al unei bule AI începe să apară. În timp ce Jeff Bezos vorbește despre beneficiile ei, un expert avertizează: „Situația scapă de sub control”

„Când apar bule speculative, oamenii inteligenți devin prea entuziasmați de un sâmbure de adevăr”, a declarat recent directorul general al OpenAI, Sam Altman, pentru publicația americană tech The Verge.

O bula economică este o perioadă în care prețurile activelor cresc rapid și dramatic, depășind valoarea lor reală. Acest fenomen, cunoscut și ca bulă speculativă, implică tranzacții cu volume mari la prețuri exagerate, ducând adesea la o prăbușire bruscă a prețurilor și, uneori, la o criză economică.

Piaţa inteligenţei artificiale se află într-o fază de bulă, pe fondul entuziasmului şi al cheltuielilor uriaşe din industrie. Un expert în economie a vorbit cu jurnaliștii de la Axios despre cel mai mare semn că bula AI începe să apară.

Avertismentul care a pus pe jar piața AI

„Ne aflăm într-o fază în care investitorii în ansamblu sunt prea entuziasmați de AI? Părerea mea este că da. Este AI cel mai important lucru care s-a întâmplat de foarte mult timp? Părerea mea este de asemenea că da”, a spus Altman în august pentru The Verge.

Declarația CEO-ului ApenAI a adus neliniște pe piața inteligenței artificiale, unde investitorii au devenit precauți cu privire la tranzacțiile noi, iar acțiunile au înregistrat fluctuații vizibile în ultimele câteva săptămâni.

Și fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a vorbit recent despre faptul că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”. Dar, potrivit lui, tehnologia este „reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate. „Inteligenţa artificială este reală şi va schimba fiecare industrie”, a declarat Bezos la începutul lunii septembrie, la Italian Tech Week, potrivit CNBC, citat de News.ro.

„Situația scapă de sub control”

Dario Perkins, directorul general al departamentului de marcroeconomie globală al firmei de consultanţă economică TS Lombard, a declarat pentru Axios că cel mai mare semn că bula AI începe să apară sunt datoriile pe care le au companiile tehnologice.

Datoriile respective și modul în care acestea sunt structurate reprezintă „aproape o recunoaștere a faptului că situația scapă de sub control”, a declarat Dario Perkins.

Axios explică că datoriile reprezintă semnalul de alarmă pentru bulele de pe piață: datoria imobiliară a alimentat criza financiară globală; datoria corporativă a dus la prăbușirea dotcom-urilor. „Acum, companiile tehnologice care conduc piața ascendentă de astăzi se îndatorează în liniște, uneori prin intermediul creditorilor privați, care fac datoria lor mai puțin vizibilă pentru acționari”, notează publicația americană.

În ceea ce privește randamentul cheltuielilor pentru AI, marile companii de tehnologie „spun că nu le pasă dacă investiția are vreun randament, pentru că sunt într-o cursă…Cu siguranță, acest lucru în sine este un semnal de alarmă”, spune Perkins.

El vede două probleme majore în ceea ce se întâmplă în acest moment pe piața AI: creșterea efectului de levier pentru a finanța infrastructura costisitoare de AI (n.r. utilizarea unei sume mici de capital pentru a controla o poziție de investiții mult mai mare, amplificând astfel atât potențialul de profit, cât și pe cel de pierdere) și puține oportunități de a câștiga bani odată ce infrastructura este construită și plătită cu datorii.

Marile companii de tehnologie se îndreaptă către piețele private de datorii și entități cu scop special. Iar asta, scrie Axios, reprezintă o problemă pentru că acest tip de împrumut nu trebuie să se reflecte în bilanțuri.

„Companii precum Meta nu trebuie să prezinte datoria ca fiind a lor”, spune Perkins. El compară tacticile de finanțare actuale cu era subprime, când firmele transferau riscul în afara bilanțurilor pentru a liniști investitorii.

Meta caută să obțină 29 de miliarde de dolari prin capital privat pentru construirea centrului său de date AI.

Alți giganți tehnologici apelează la piața publică pentru a se îndatora. Oracle a emis recent obligațiuni în valoare de 18 miliarde de dolari pentru a-și finanța expansiunea în domeniul AI și al infrastructurii.

Boom-ul actual al câștigurilor nu pot dura la nesfârșit

Experții care au vorbit cu Axios au amintit de de vechiul adagiu keynesian (n.r. o maximă sau un principiu economic bazat pe ideile lui John Maynard Keynes, care susține că o populație neangajată și slab plătită duce la o scădere a puterii de cumpărare): „piața poate rămâne irațională mai mult timp decât poți rămâne solvabil”.

Cu alte cuvinte, această piață impulsionată de tehnologie ar putea încă avea potențialul de a crea mai multă bogăție înainte ca bula să se spargă. Perkins, însă, nu este convins. „Nu m-aș atinge de aceste lucruri acum”, spune Perkins, adăugând că, comparând această piață cu bula dotcom, „suntem mult mai aproape de 2000 decât de 1995”.

De ce companiile de tehnologie cheltuiesc atât de mult pentru a câștiga cursa AI, dacă riscul de formare a unei bule este atât de previzibil?, se întreabă jurnaliștii americani, care dau și un răspuns citând o declarație făcută de investitorul și autorul Paul Kedrosky în podcastul Plain English.

Pentru că piața le recompensează, chiar dacă „nu are sens din punct de vedere economic să cheltuiască la acest nivel, deoarece nu au nicio șansă să recupereze valoarea cheltuielilor de capital”.

Paul Kedrosky observă, de asemenea, modul în care companiile mută finanțarea în afara bilanțului: „Pentru mine, acest lucru reflectă faptul că nu doresc ca agențiile de rating de credit să vadă ce cheltuiesc”.

Astfel, datoriile ascunse, reciclarea investițiilor și vânzările din interior sunt exemple de semne de avertizare ale unui ciclu târziu, spune Perkins.

Perkins nu consideră că economia este legată de AI, așa cum au susținut alți strategi macroeconomici. Asta înseamnă că investitorii care sunt bine diversificați în economia SUA și la nivel global ar putea avea beneficii în continuare, chiar dacă bula AI se sparge.

Însă, dacă companiile tehnologice extrem de profitabile trebuie să-și mascheze împrumuturile pentru a finanța cheltuielile cu AI, asta înseamnă că nu sunt încrezătoare că vor obține în curând randamentele necesare pentru a justifica astfel de investiții. Iar asta sugerează că chiar cheltuielile care alimentează boom-ul actual al câștigurilor nu pot dura la nesfârșit, notează Axios.

Sursa foto: Dreamstime.com