Cel mai negru scenariu: Euro la 6 lei. Un economist avertizează că ratele și chiriile se vor scumpi, dar vine și cu „singura veste bună”

FOTO: Euro înregistrează o creștere bruscă la casele de schimb din București, România, pe 8 mai 2025. Oameni care trec pe lângă un panou de schimb valutar. Sursa: © LCVA | Dreamstime.com

Scăderea încrederii investitorilor, pe fondul crizei politice, precum și ieșirile semnificative de capital sunt principalii factori care au cauzare deprecierea istorică a monedei naționale de joi în fața euro, consideră consultantul economic Adrian Negrescu, potrivit căruia cursul riscă să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro.

Acesta avertizează că, în lipsa unui guvern stabil și a unor măsuri credibile de reformă, presiunile de pe piețe asupra leului ar putea continua.

„Deprecierea cursului de schimb al monedei naționale, până la un nivel istoric, fără precedent în istoria modernă a României, reflectă ieșirile semnificative de capital din economia românească, care au loc în ultimele zile pe fondul efectelor crizei politice. Deprecierea are un singur numitor comun: lipsa de perspectivă a investitorilor în ceea ce privește puterea decizională de la București, în contextul crizei politice”, a declarat Negrescu, pentru Agerpres.

„Altfel spus, investitorii se tem că, indiferent cine se va afla la Palatul Victoria, fără un plan concret de măsuri de reformă, va eșua în tentativa de a reduce deficitul bugetar la 6,2% și, practic, de a repune economia românească și finanțele statului pe linia de plutire. Asistăm, din punctul meu de vedere, la o depreciere accentuată a monedei naționale”, a adăugat el.

Leul s-a depreciat joi în raport cu euro până la valoarea de 5,14 lei pentru un euro. Este cea mai scăzută valoare din 2005, de când Banca Centrală calculează media la care au loc tranzacțiile valutare. O valoare apropiată a fost în 8 mai 2025, după ce George Simion câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale.

Totodată, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3965 lei, în creştere cu 3,70 bani (+0,84%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3595 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5821 lei, în creştere cu 6,40 bani (1,16%), faţă de 5,5181 lei, cotaţia anterioară, înregistrând, de asemenea, un maxim istoric.

Deprecierea monedei naționale s-a produs pe fondul crizei politice generate de ieșirea de la guvernare a PSD, care a depus alături de AUR o moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

Adrian Negrescu, într-o conferință de presă, București, pe 29 noiembrie 2023.

Potrivit consultantului economic, Banca Națională încearcă „să reducă presiunea asupra cursului de schimb”, reușind treptat să ducă euro către un nivel mai adecvat actualei situații economice și politice din țara noastră.

„Problema este că, dacă vom continua pe acest trend de depreciere, așa cum vedem în ultimele trei zile, există riscul ca, în următoarele săptămâni, cursul să ajungă la 5,5 lei sau chiar 6 lei pentru un euro, în cel mai nefavorabil scenariu”, a adăugat specialistul.

Adrian Negrescu mai consideră că presiunea pe curs ar putea continua dacă la București nu va exista un guvern stabil, cu puteri depline, capabil să reafirme angajamentele investiționale și de reformă ale statului român în cadrul înțelegerilor pe care le are cu Comisia Europeană, cu agențiile de rating și cu marii finanțatori ai României.

„Deprecierea cursului euro este cel mai fidel indicator al percepției investitorilor asupra situației din România, iar nivelul istoric pe care îl vedem astăzi ar putea fi doar o fotografie de moment. În zilele următoare, pe măsură ce ne apropiem de momentul culminant al moțiunii de cenzură și în funcție de rezultatul acesteia, cursul de schimb s-ar putea deprecia și mai mult. Pentru economia românească, deprecierea cursului se traduce prin costuri mai mari cu utilitățile și o viață mai scumpă pentru majoritatea românilor. Importăm o mare parte din alimente, îmbrăcăminte, încălțăminte și produse electronice în euro, iar creșterea monedei europene duce, implicit, la scumpirea acestor produse”, susține consultantul economic.

Chiriile și ratele bancare, mai scumpe

Astfel, chiriile, ratele bancare și serviciile de telefonie vor deveni mai scumpe pe măsură ce această criză valutară se amplifică, avertizează el.

„Este nevoie ca statul român să intervină, în al doisprezecelea ceas, cu mesaje de calmare adresate investitorilor și opiniei publice. Președintele Nicușor Dan, actualul premier Ilie Bolojan, dar și ceilalți factori politici trebuie să transmită mesaje clare de stabilitate și să susțină angajamentele privind reformele. Altfel spus, trebuie să restabilească încrederea în economia românească, care, din păcate, se erodează pe zi ce trece”, a adăugat Adrian Negrescu.

„Singura veste bună”

Potrivit acestuia, „singura veste bună în actuala situație dificilă este că o mare parte dintre companiile private, inclusiv cele cu impact major în economie, și-au restructurat activitatea”.

„Se observă un nivel ridicat de reziliență în fața provocărilor generate de inflație, deprecierea cursului și alte probleme macroeconomice. Economia reușește să reziste acestor presiuni, iar faptul că nu asistăm la închideri masive de companii, la un val semnificativ de concedieri sau la falimente pe scară largă arată că, dincolo de pierderile conjuncturale, România rămâne pe un parcurs relativ stabil”, a menționat specialistul.

Adrian Negrescu a subliniat că România se află într-o perioadă de încetinire economică, dar nu într-o criză severă care să ducă la ruperea lanțurilor de producție sau la un val generalizat de falimente și disponibilizări.

BNR se așteaptă ca piața valutară să se calmeze

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, a afirmat joi că situația de pe piața valutară „se va calma” în zilele următoare, însă acest lucru nu înseamnă risipirea incertitudinilor legate de criza politică.

„Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piaţa valutară. Aşa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea şi acest lucru s-a manifestat serios pe piaţa valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situaţia se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piaţă şi ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieţei. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor”, a explicat Suciu, la Digi24.

Reprezentantul Băncii Centrale subliniat că urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase şi asta înseamnă că pot continua presiuni eventuale pe curs.

