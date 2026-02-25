Cel mai nou sondaj din Ungaria anticipează un scor dramatic pentru Viktor Orban, înaintea alegerilor din aprilie

Tisza, partidul de opoziție condus de Peter Magyar, și-a extins avantajul față de Fidesz, gruparea premierului, la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la urne, arată sondajul realizat de institutul Median, citat de site-ul maghiar HVG.

Partidul de opoziție Tisza și-a mărit avantajul față de Fidesz, gruparea prim-ministrului Viktor Orban, în luna februarie, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri, înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Orban, care încearcă să-și păstreze puterea pe care o deține de 16 ani, se confruntă pentru prima dată cu un adversar puternic în alegerile parlamentare, iar rezultatul acestora va avea implicații majore nu numai pentru Ungaria, ci și pentru Europa și forțele politice de extremă dreapta.

Sondajul a arătat că Fidesz pierde teren, în timp ce Tisza câștigă susținători, în ciuda numeroaselor măsuri populiste anunțate de guvern după trei ani de stagnare economică.

Cu cât conduce Tisza

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, și-a extins avantajul față de Fidesz la 20 de puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți să meargă la urne, de la un avantaj de 12 puncte în sondajul din ianuarie, a anunțat institutul de sondaje Median într-un articol publicat de site-ul de știri hvg.hu.

Partidul lui Magyar, care a fost înființat abia în 2024, beneficiază de sprijinul a 55% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 51% în ianuarie.

Sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 35% de la 39% în urmă cu o lună, potrivit sondajului realizat între 18 și 23 februarie.

La nivelul întregii populații, sondajul arată că Tisza era susținut de 42%, în timp ce Fidesz era susținut de 31%.

Cercetătorii Median au afirmat că Tisza „a recuperat pierderea de avânt din toamnă și conduce din nou în fața Fidesz cu un nivel de încredere similar celui din vara trecută”.

În afară de cele două partide principale, doar partidul de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) are șanse să intre în parlament, cu sprijinul a 6% dintre alegătorii hotărâți, în creștere față de 5% în ianuarie, a precizat Median.

Partidele trebuie să obțină cel puțin 5% pentru a obține locuri.

Alte sondaje oferă Fidesz un avantaj

Sondajul Median, scrie Reuters, are una dintre cele mai bune performanțe în ceea ce privește previziunile în Ungaria. Acesta a prezis corect victoria zdrobitoare a lui Orban la ultimele alegeri de acum patru ani, deși a supraestimat sprijinul opoziției.

În timp ce majoritatea sondajelor au arătat un avantaj al lui Tisza, Fidesz arată spre sondajele care încă îl arată învingător, deși adversarii săi spun că acestea au fost realizate în principal de institute cu legături financiare sau personale cu partidul de guvernământ.

Orban a declarat săptămâna trecută, în cadrul unei campanii electorale la Sumeg, că sondajele arată că Fidesz ar putea câștiga în 65-70 din cele 106 circumscripții electorale ale Ungariei, în scădere față de 87 în urmă cu patru ani, dar suficient pentru a păstra puterea.

Parlamentul Ungariei are 199 de membri, 93 aleși din listele partidelor și 106 aleși direct din circumscripții.