Cel mai nou sondaj pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova / Scădere pentru PAS, partidul pro-european al președintei Maia Sandu

Sondaj înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova. FOTO: iData

Blocul „Patriotic”, construit în jurul socialiștilor, și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), gruparea pro-europeană a președintei Maia Sandu, sunt umăr la umăr în preferințele alegătorilor, înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie de peste Prut, arată un nou sondaj iData prezentat luni. Nici unul nu pare însă să aibă o majoritate.

Patru formațiuni politice au cele mai mari șanse de a obține mandate în legislativul Republicii Moldova la scrutinul din 28 septembrie, care anunță un viitor parlament fragmentat, fără o majoritate clară, după patru ani de guvernare ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), al președintei Maia Sandu.

Un sondaj iData dat publicității luni sugerează că pe primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev.

Blocul „Patriotic” ar fi votat de 25,2% din totalul alegătorilor (fără diaspora și cei din stânga Nistrului) și de 36% dintre alegătorii deciși să vină la urne.

Umăr la umăr cu acest bloc al opoziției se află PAS, care adună 24,3% din totalul alegătorilor și 34,7% dintre alegătorii deciși să meargă la urne.

În parlament, cu scoruri de sub 10%, ar mai intra Partidul Nostru, al omului de afaceri Renato Usatîi, și Blocul „Alternativa” – format chiar anul acesta, de primarul actual al Chișinăului, Ion Ceban, candidatul la alegerile prezidențiale din 2024, Alexandr Stoianoglo, fostul prim-ministru Ion Chicu și fostul deputat comunist Mark Tkaciuk.

Calculele arată că, potrivit acestor rezultate Blocul „Patriotic” ar aduna 42 de mandate, fiind urmat de PAS, cu 40 de mandate.

Partidul Nostru ar lua și el 10 mandate, în vreme ce „Blocul Alternativa” ar aduna nouă mandate.

PAS, în scădere

Din cei intervievați, aproape 88% declară că intenționează să voteze la alegerile din 28 septembrie. În același timp, sondajul relevă că 56% știu deja pentru cine vor vota, în timp ce aproximativ 43% sunt încă indeciși.

De asemenea, peste 40% susțin că nu își vor schimba opțiunea electorală până în ziua scrutinului, însă aproape o treime recunosc că ar putea să-și modifice alegerea.

Cercetarea iData a fost realizată pe un eșantion de 1.059 de respondenți din 87 de localități, în perioada 20 august-3 septembrie. Marja de eroare maximă este de 2,9%.

Rezultatele acestui sondaj arată o schimbare importantă la vârf, în comparație cu ultima analiză făcută de același operator de sondaje pe 20 august.

Concret, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, barometrul iData arăta că PAS ar putea avea 41 de mandate, Blocul „Patriotic” – 36 de deputați, Blocul „Alternativa” – 13 mandate, iar formațiunea lui Usatîi – 11.

Cele mai mari probleme ale moldovenilor: corupția, sărăcia și veniturile mici

Sondajul iData dat publicității luni mai arată că președinta Maia Sandu conduce detașat, cu 21%, lista politicienilor în care moldovenii au cea mai mare încredere.

Pe locul doi se află liderul socialist Igor Dodon cu 13,9%, urmat de Renato Usatîi, cu 4,7% și de Alexandr Stoianoglo, cu 3,8%.

Același sondaj arată și care sunt cele mai grave probleme cu care se confruntă în prezent Republica Moldova, primele trei fiind corupția, sărăcia și veniturile mici.

Astfel, 13,9% dintre respondenți consideră că corupția este cea mai mare problemă, 12,4% – sărăcia, 9,8% – veniturile mici, 9,6% – problemele demografice/depopularea, în vreme ce alții au mai indicat locurile insuficiente de muncă, inflația, problemele economice șli guvernarea ineficientă.