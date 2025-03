Cel mai nou submarin nuclear rusesc, echipat cu rachete hipersonice Zircon, supranumite „arme invicibile”, lansat la apă în prezența lui Vladimir Putin

Președintele rus Vladimir Putina lansat, joi, la apă un submarin cu propulsie nucleară echipat cu rachete hipersonice Zircon, capabile să se deplaseze la o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului, informează Reuters.

Agențiile de presă ruse au relatat despre ceremonia care a avut loc în portul arctic Murmansk, unde Putin a lansat submersibilul, numit Perm după un oraș din Urali.

Supreme Commander-in-Chief President Putin authorizes the launch of the latest nuclear submarine Perm. pic.twitter.com/oW0V9dhTYW