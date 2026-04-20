Cel mai ploios loc din România a fost campion la secetă în martie

Luna trecută a fost mai caldă decât în mod normal și mai uscată, iar locul care este de obicei „polul” precipitațiilor din România a avut un martie cu totul special. Într-o cunoscută stațiune montană din Apuseni a plouat de zece ori mai puțin decât într-o lună obișnuită de „Mărțișor”, potrivit datelor publicate de ANM.

O lună martie mult mai caldă

Temperatura medie lunară a aerului pe țară din martie 2026 a fost de 6,1 °C, fiind cu 2,4 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991-2020). La București a fost cu 1,2 grade Celsius mai cald decât media, în timp ce la Dumbrăvița de Codru (județul Bihor) temperatura medie a fost cu 4,4 grade Celsius peste medie (cea mai mare abatere din țară).

Temperatura medie a avut luna trecută valori cuprinse între -6,4 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 9,9 °C, la Moldova Veche.

Harta cantitatilor de pecipitatii cazute in martie 2026 (sursa ANM)

Temperaturile absolute au variat între -12,9 C la Omu și +21,4 C la Zimnicea.

Foarte puțină ploaie în stațiunea care deține recordul de precipitații

Luna martie a fost specială prin faptul că a plouat extrem de puțin în primele 20 de zile, dar au venit apoi precipitații puternice în ultimele cinci zile. Cel mai mult a plouat la Băișoara, stațiune montană din județul Cluj, cu un total lunar de 82,2 l/mp. dintre care mai mult de jumătate într-o singură zi (29 martie). Cu mult peste medie a plouat și la stația meteo Lăcăuți, din munții Buzăului.

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară din luna martie 2026 a avut valoarea de 31 mm (l/mp), fiind cu 23% mai mică față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020). La București s-a trecut de 50 mm, cu 83% peste media multianuală, mai arată datele ANM.

Cel mai puțin față de normal – abatere de 90% – a plouat la stația meteo din Stâna de Vale (un total de 11 l/mp). Stațiunea este locul unde anual plouă cel mai mult în România, medie de 1.600 l/mp pentru 12 luni, iar în martie media este de 113 l/mp.

Cu atât mai specială a fost luna martie 2026 la Stâna de Vale, cu cât stațiunea deține recordul absolut pentru locul din România unde au căzut cele mai multe precipitații în a treia lună din an: 382 l/mp în martie 1944. Stațiunea Stâna de Vale este situata pe Valea Iadului, pe versantul vestic al Munților Apuseni, în partea sudică a Munților Vlădeasa.

În medie, Sulina este locul unde plouă cel mai puțin în a treia lună din an: 14 l/mp.

Grosimea maximă a stratului de zăpadă din luna martie 2026 a depășit 160 cm la unele stații din zona montană înaltă, la peste 2000 m altitudine. Cea mai mare valoare, 215 cm, s-a înregistrat la stația meteo Vf. Omu (Munții Bucegi), iar la Bâlea Lac s-au măsurat 193 cm.

