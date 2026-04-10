Cel mai puternic bancher de pe Wall Street a explicat de ce evită să ia decizii importante vinerea

Jamie Dimon dă mâna cu Kathy Hochul, guvernatoarea statului New York, la inaugurarea unei noi clădiri a JPMorgan Chase în 21 octombrie 2025, FOTO: Seth Wenig / AP / Profimedia

Niciun angajat, de la cel din prima linie până la directorul general, nu este imun la „ceața mentală” de care poate să apară la sfârșitul săptămânii după o succesiune de zile intense de muncă, scrie revista Fortune. Iar Jamie Dimon, CEO-ul băncii JPMorgan Chase, a explicat că a învățat să evite luarea deciziilor importante atunci când vine weekendul deoarece nervii suprasolicitați duc doar la alegeri proaste.

„Am învățat unele lucruri încă de când aveam 30 de ani, cum ar fi că furia nu ajută”, a declarat recent Dimon, care conduce cea mai mare bancă de pe Wall Street ca active gestionate, într-un interviu mai amplu acordat recent pentru NPR. „Luarea unor decizii importante într-o zi de vineri, când ești obosit, este o idee foarte proastă”, a subliniat el.

Dimon a petrecut mai bine de patru decenii în domeniul financiar – de la rolul de asistent al lui Sandy Weill, pe atunci președinte al American Express, până la conducerea gigantului JPMorgan prin criza financiară din 2008.

Cu toate acestea, Dimon a recunoscut că încă mai cade în capcana deciziilor luate vinerea și afirmă că de fiecare dată iese din ea reamintindu-și de ce evită să ia hotărâri importante finalul săptămânii.

„Le numesc întotdeauna lecții învățate și reînvățate”, a continuat Dimon în interviul pentru NPR. „Din păcate, încă mai fac unele dintre aceste greșeli”, a admis el.

O regulă asemănătoare cu cea a lui Jamie Dimon

Revista Fortune amintește că Dimon, în vârstă de 70 de ani, nu este singurul CEO important care își stabilește reguli pentru a rămâne „sănătos la cap” la locul de muncă

Printre alții, Marc Randolph, cofondatorul Netflix, și-a stabilit o regulă ce amintește de cea a lui Dimon.

„Timp de peste treizeci de ani, aveam o limită clară în zilele de marți. Ploua sau era soare, plecam exact la ora 17:00 și îmi petreceam seara cu cel mai bun prieten al meu. Mergeam la film, luam cina sau pur și simplu ne plimbam prin centrul orașului, uitându-ne la vitrine”, a relatat el într-un mesaj pe care l-a publicat pe LinkedIn.

„Nimic nu stătea în calea acelei seri”, a spus Randolph. „Nicio ședință, niciun apel de conferință, nicio întrebare sau solicitare de ultim moment. Dacă aveai ceva de spus marți, la ora 16:55, mai bine o spuneai pe drumul spre parcare. Dacă era o criză, o terminam până la ora 17:00”.

„Serile de marți m-au ținut sănătos. Și mi-au oferit o perspectivă asupra restului muncii mele”, a subliniat el pe LinkedIn într-un mesaj care s-a viralizat recent.