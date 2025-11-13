Omul care a lansat Netflix și alte companii a explicat „regula de marți” care l-a ajutat să nu își piardă mințile

Marc Randolph, unul dintre fondatorii și primul CEO al Netflix, fotografiat în timpul unei prelegeri pe care a susținut-o la o conferință tech, FOTO: Suamy Beydoun / AP / Profimedia Images

Liderilor din mediul de afaceri le place să dezbată mitul echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Însă, pentru Marc Randolph unul dintre fondatorii Netflix și primul său CEO, regula era simplă: în fiecare marți, la ora 17:00 fix, pleca, indiferent de situație, relatează revista Fortune.

„Am muncit din greu, de-a lungul întregii mele cariere, pentru a menține un echilibru între viața mea personală și jobul meu”, a scris Randolph, acum în vârstă de 67 de ani, într-un mesaj mai vechi pe care l-a publicat pe LinkedIn și care s-a viralizat din nou pe rețelele de socializare.

„Timp de peste treizeci de ani, aveam o limită clară în zilele de marți. Ploua sau era soare, plecam exact la ora 17:00 și îmi petreceam seara cu cel mai bun prieten al meu. Mergeam la film, luam cina sau pur și simplu ne plimbam prin centrul orașului, uitându-ne la vitrine”, a relatat el.

Revista Fortune notează că nu încape îndoială că pentru fondatorii de companii și directorii lor este adesea dificil să stabilească limite stricte între muncă și viața personală; uneori trebuie să participe la întâlniri nocturne cu clienți din țări aflate pe alte fusuri orare sau simt că trebuie să fie mereu disponibili în caz de urgență.

Randolph s-a implicat la Netflix în 1996

Randolph este un antreprenor în serie, care de-a lungul anilor a investit și a condus mai multe companii. Netflix a fost una dintre primele companii în care a investit din banii personali și prima pe care a condus-o din funcția de director general, după ce împlinise 38 de ani. El a fost cel care a propus numele companiei, a proiectat interfața pentru utilizatori și a luat majoritatea deciziilor importante în primii ani în condițiile în care Reed Hastings, celălalt fondator important al Netflix, urma studii postuniversitare în perioada respectivă.

Netflix s-a lansat în cele din urmă în 1998 ca serviciu de închiriere online de DVD-uri, iar Randolph a plecat din companie în 2002, la doi ani după listarea ei pe bursă.

El a explicat că inclusiv în anii în care a fost CEO-ul Netflix, care a ajuns să valoreze recent mai mult decât orice companie din Europa, și-a păstrat regula de marți – de dragul sănătății sale mintale.

„Nimic nu stătea în calea acelei seri”, a spus Randolph. „Nicio ședință, niciun apel de conferință, nicio întrebare sau solicitare de ultim moment. Dacă aveai ceva de spus marți, la ora 16:55, mai bine o spuneai pe drumul spre parcare. Dacă era o criză, o terminam până la ora 17:00”.

„Serile de marți m-au ținut sănătos. Și mi-au oferit o perspectivă asupra restului muncii mele”, a subliniat el pe LinkedIn.

Alți directori de companii sunt de altă părere

Mesajul lui Randolph a început să fie redistribuit din nou pe rețelele de socializare în care mulți directori de companii și-au exprimat recent opinia că echilibrul dintre muncă și viața personală e un „mit”.

De exemplu, Andrew Feldman, cofondator și CEO al companiei specializate în cipuri AI Cerebras, a declarat luna trecută că „ideea că poți atinge cumva excelența, că poți construi ceva extraordinar lucrând 38 de ore pe săptămână și având un echilibru între viața profesională și cea personală, mi se pare de neînțeles”.

„ Nu este adevărat în niciun aspect al vieții”, a subliniat el într-un interviu acordat pentru podcastul 20VC.

Lucy Guo, cofondatoarea startup-ului Scale AI, a povestit într-un interviu acordat revistei Fortune mai devreme în cursul acestui an că își începe adesea ziua de lucru la ora 5:30 dimineața și lucrează până la miezul nopții. La doar 30 de ani, ea a devenit miliardară prin forțe proprii datorită participației sale de 5% în compania de inteligență artificială evaluată la 29 de miliarde de dolari.

„Probabil că nu am un echilibru între muncă și viață personală”, a declarat ea, adăugând că persoanele care îl caută probabil sunt în jobul greșit. „Pentru mine, munca nu pare cu adevărat muncă. Iubesc ceea ce fac… Aș spune că dacă simți nevoia de echilibru între viață și muncă, poate nu ești în domeniul potrivit”.