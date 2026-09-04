Cel mai puternic petrolist al lui Putin spune că Beijingul, nu OPEC, a ajuns să facă jocurile pe piața mondială

Igor Sechin, directorul general al Rosneft, principalul producător de petrol din Rusia, a declarat că nu OPEC a stabilizat piața petrolieră mondială, ci China. El susține că Beijingul a făcut acest lucru prin reducerea importurilor de țiței ale țării cu 5,5 milioane de barili pe zi în acest an, relatează Reuters și Agerpres.

Sechin, cel mai influent CEO din sectorul energetic rus și un vechi aliat al președintelui Vladimir Putin, a făcut aceste declarații în cadrul unei intervenții de joi la Forumul Economic Estic de la Vladivostok.

„Anul acesta, China a preluat efectiv poziția de lider de la OPEC și, fără a fi membră a vreunui cartel, a reușit să stabilizeze piața globală a petrolului prin reducerea importurilor de petrol cu 5,5 milioane de barili pe zi”, a susținut Sechin.

Directorul cunoscut pentru scepticismul său față de grupul marilor producători de petrol ai lumii a declarat de asemenea că Beijingul va avea o influență tot mai mare asupra piețelor energetice, deoarece numărul statelor membre OPEC este în scădere.

„Cred că o creștere suplimentară a rezervelor Chinei va consolida rolul Chinei pe piața energiei, în contextul scăderii influenței OPEC (n.r. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) și al diminuării numărului de membri ai organizației”, a afirmat Sechin.

Într-o mutare-șoc, Emiratele Arabe Unite și-au anunțat anul acesta retragerea din OPEC și au părăsit formal organizația de la 1 mai.

Bloomberg a dezvăluit la finele lunii august că și Venezuela analizează o posibilă ieșire din OPEC în condițiile în care se pregătea să anunțe „acordul istoric” de livrare semnat cu Statele Unite.

OPEC a fost formată în 1960, iar cadrul extins OPEC+ a fost creat în 2016, când Rusia și alți producători și-au unit eforturile pentru a ajuta grupul să contracareze diminuarea cotei sale în producția mondială de petrol.

Cât din petrolul lumii e produs de țările OPEC

Cota OPEC în producția globală de țiței a atins un vârf de aproximativ 50% în timpul crizelor petroliere din anii ’70, pentru ca ulterior să scadă la 30% la mijlocul anilor ’80, odată cu creșterea producției de petrol în Marea Nordului, Alaska și Siberia.

Calculele Reuters, pe baza datelor Agenției Internaționale pentru Energie, arată că în luna iulie, OPEC+ a fost responsabilă pentru aproximativ 40% din producția mondială de petrol. Este vorba de o scădere de la peste 48% înainte ca SUA și Israelul să atace Iranul la sfârșitul lunii februarie, chiar dacă aproximativ patru până la cinci puncte procentuale din scădere s-au datorat retragerii Emiratelor Arabe Unite din OPEC în luna mai.

Grupul central al OPEC+, format din cei mai mari șapte producători, inclusiv Arabia Saudită și Rusia, a reprezentat doar un sfert din producția mondială de petrol în luna iulie.

Potrivit Reuters, războiul a redus capacitatea OPEC+ de a crește sau reduce rapid oferta în contextul închiderii Strâmtorii Ormuz, o rută cheie de export pentru principalul producător din OPEC, Arabia Saudită, și alți membri precum Irakul și Kuweitul.