Cel mai puternic seism din ultimii ani, în România. Lista cutremurelor de peste 4 grade din 2025 și 2026
Seismul de 5,7 grade de miercuri dimineață, localizat în Vrancea la 120,8 kilometri adâncime, este cel mai important episod tectonic din țara noastră din ultimii ani.
Cutremurul, care a avut loc la ora 2:48, s-a resimțit puternic și în București, dar și în multe alte localități ale țării. Acesta a fost cel mai semnificativ seism produs în România din octombrie 2018 încoace.
Agerpres a realizat o cronologie a cutremurelor cu magnitudinea peste 4 grade înregistrate în țara noastră în ultimii doi ani.
2026
19 octombrie: seism de 4,8 grade, în zona seismică Vrancea (județul Buzău), la o adâncime de 76,5 km.
6 septembrie: cutremur de 4,1 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 149,6 km.
25 august: seism de 4,4 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 145,2 km.
11 august: cutremur de 4,5 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 140 km.
26 februarie: seism de 4,5 grade, în județul Vrancea, la o adâncime de 106,9 km.
2025
25 octombrie: două cutremure consecutive în mai puțin de o oră, în zona Vrancea, ambele de 4,2 grade (la adâncimi de 129,2 km, respectiv 126,7 km).
22 octombrie: seism de 4,2 grade, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 89,9 km.
15 octombrie: cutremur de suprafață de 4 grade, în județul Satu Mare, la o adâncime de 3,1 km.
22 august: seism de 4,4 grade, în județul Gorj, la o adâncime de 15 km.
11 mai: cutremur de 4,6 grade, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 km.
24 martie: seism de 4 grade, în județul Vrancea, la o adâncime de 140 km.
13 februarie: cutremur de 4,4 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 119,4 km.