Seismul de 5,7 grade de miercuri dimineață, localizat în Vrancea la 120,8 kilometri adâncime, este cel mai important episod tectonic din țara noastră din ultimii ani.

Cutremurul, care a avut loc la ora 2:48, s-a resimțit puternic și în București, dar și în multe alte localități ale țării. Acesta a fost cel mai semnificativ seism produs în România din octombrie 2018 încoace.

Agerpres a realizat o cronologie a cutremurelor cu magnitudinea peste 4 grade înregistrate în țara noastră în ultimii doi ani.

2026

19 octombrie: seism de 4,8 grade, în zona seismică Vrancea (județul Buzău), la o adâncime de 76,5 km.

6 septembrie: cutremur de 4,1 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 149,6 km.

25 august: seism de 4,4 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 145,2 km.

11 august: cutremur de 4,5 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 140 km.

26 februarie: seism de 4,5 grade, în județul Vrancea, la o adâncime de 106,9 km.

2025

25 octombrie: două cutremure consecutive în mai puțin de o oră, în zona Vrancea, ambele de 4,2 grade (la adâncimi de 129,2 km, respectiv 126,7 km).

22 octombrie: seism de 4,2 grade, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 89,9 km.

15 octombrie: cutremur de suprafață de 4 grade, în județul Satu Mare, la o adâncime de 3,1 km.

22 august: seism de 4,4 grade, în județul Gorj, la o adâncime de 15 km.

11 mai: cutremur de 4,6 grade, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 140 km.

24 martie: seism de 4 grade, în județul Vrancea, la o adâncime de 140 km.

13 februarie: cutremur de 4,4 grade, în județul Buzău, la o adâncime de 119,4 km.