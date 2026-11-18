Un cutremur puternic a avut loc în jurul orei 2.49 miercuri noaptea în zona Vrancea.

UPDATE ORA 3.29: Un cutremur de 5.7 a avut loc la ora 02:48:55 la adâncimea de 107.1 km în zona seismiciă Vrancea, potrivit datelor INFP. Site-ul instituției a fost căzut minute în șir după producerea seismului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km E de Sfantu-Gheorghe, 61km E de Brasov, 66km S de Focsani, 84km S de Buzau, 92km S de Bacau

Știrea inițială: Centrul Seismologic European a marcat cutremurul fiind de 5.3 în timp ce IGSU a transmis că acesta a avut magnitudinea de 5.6.

Seismul s-a resimțit puternic și în București, dar și în alte multe localtăți ale țării.

Cutremurul loc a avut loc la 13 km vest-sud-vest de Nereju, județul Vrancea și la 65 km nord-nord-vest de Buzău la adâncimea de 116 km.

Localizarea epicentrului

13 km vest-sud-vest de Nereju, județul Vrancea

65 km nord-nord-vest de Buzău

Seismul de miercuri noaptea este cel mai puternic înregistrat în acest an. În urmă cu o lună, pe 19 octombrie, un cutremur de

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Cutremurul din 18 noiembrie era considerat cel mai puternic al anului până acum. Anterior, în urmă cu o lună, pe 19 octombrie, avusese loc un cutremur de 4.8.

În luna noiembrie, în România au avut loc mai multe cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,1 şi 3,6 pe Richter.

Știre în curs de actualizare.