Cel mai urmărit serial din istoria Netflix a fost detronat de o nouă serie bazată pe romanul unui autor de mare succes

„Stranger Things” a scris istorie pentru Netflix, dar la puțin peste o săptămână după marele final cel mai urmărit serial pe platforma de streaming în momentul de față este o altă serie de mister, una polițistă cu accente de thriller.

Site-ul FlixPatrol, care monitorizează în timp real popularitatea diverselor filme și seriale disponibile pe marile platforme de streaming, arată că la nivel mondial Stranger Things a căzut pe poziția a doua în clasamentul celor mai urmărite serii de pe Netflix.

Pe prima poziție a urcat Run Away („Fugi”), o miniserie britanică în 8 episoade care a avut premiera în data de 1 ianuarie – aceeași zi în care episodul final al Stranger Things, de durata unui lungmetraj, a intrat pe platforma de streaming în România și numeroase alte piețe din cauza diferenței de fus orar față de SUA.

„Viața perfectă a lui Simon este spulberată atunci când fiica sa, Paige, fuge de acasă și este găsită ulterior drogată într-un parc. Căutările lui Simon îl conduc într-o lume interlopă periculoasă, unde un act de violență îi zguduie din temelii viața”, afirmă descrierea publicată de IMDb pentru noul serial Run Away.

Un nou serial Netflix bazat pe un roman al lui Harlan Coben

Run Away se bazează pe romanul omonim din 2019 al scriitorului american Harlan Coben, cunoscut pentru romanele sale de mister și thriller care au vândut peste 90 de milioane de exemplare în jurul lumii.

Coben este primul scriitor care a reușit să câștige un Premiu Edgar, decernat anual de asociația scriitorilor de romane de mister din SUA, un Premiu Shamus, acordat de asociația detectivilor particulari americani pentru cel mai bun roman polițist apărut într-un an, și un Premiu Anthony, o altă distincție acordată scriitorilor de romane de mister.

Fool Me Once („Destrămarea iluziilor”), unul dintre cele mai populare seriale ale Netflix în 2024, a fost o altă adaptare a platformei de streaming după un roman al lui Coben. Netflix a creat inclusiv o categorie „Colecția Harlan Coben”, unde pot fi găsite toate producțiile bazate pe romane ale sale.

Lazarus și Shelter, alte două cărți ale lui Coben, au fost adaptate în seriale de Amazon Prime Video.

Scriitorul Harlan Coben (al doilea din stânga), alături de o parte din actorii și producătorii noului serial Netflix „Run Away”, FOTO: Phil Lewis, SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cât de bun e noul serial Netflix „Run Away”

În ceea ce privește Run Away, acesta a avut parte în general de recenzii pozitive, chiar dacă nu stelare, cu o rată a aprobării din partea criticilor de film de 83% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

„Fiecare episod se încheie cu o răsturnare de situație și cu cel puțin câteva noi piste de intrigă pe care spectatorii să le urmeze până la următorul episod (…) ‘Rămâneți pe recepție până săptămâna viitoare’, cum se spunea pe vremuri, înainte ca streaming-ul digital să ne elibereze de timp și spațiu. Și o vom face – pentru Coben. O facem de fiecare dată. Pariuri sigure pentru audiență, toate”, notează, de exemplu, The Guardian.

O recenzie negativă vine în schimb de la The Wall Street Journal, care afirmă că serialului îi lipsește „o calitate esențială oricărui mare mister: logica”. „E elementar: personajele pot face lucruri trăsnite, pot comite crime scandaloase, pot fi mânate de cele mai meschine motive. Dar în momentul în care fac lucruri care nu au sens, atenția spectatorului se evaporă”, scrie criticul John Anderson în recenzia publicată de WSJ.

Pe IMDb Run Away are o notă medie de 7 / 10 din peste 8.000 de evaluări ale spectatorilor.