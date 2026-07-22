Cel mai vârstnic șef de stat din lume a dispărut în străinătate la câteva luni după ce a câștigat un nou mandat

Partidul aflat la guvernare în Camerun a convocat miercuri o reuniune rară a liderilor săi de rang înalt, pe fondul intensificării criticilor privind absența prelungită a președintelui Paul Biya, în vârstă de 93 de ani, care și-a petrecut ultimele 45 de zile în străinătate, transmite Reuters.

Biya, cel mai în vârstă șef de stat din lume, a părăsit Camerunul pe 7 iunie pentru ceea ce cabinetul civil a descris drept „o scurtă ședere privată în Europa” și nu s-a mai întors de atunci. Guvernul nu a oferit nicio informație despre momentul în care acesta ar putea reveni.

Jean Nkuete, secretarul general al comitetului central al Mișcării Democrate a Poporului Camerunez (CPDM), care a convocat reuniunea, nu a dezvăluit ordinea de zi, descriind-o într-un comunicat doar ca fiind „o importantă ședință de lucru”.

Aflat la conducerea țării din 1982, Biya a petrecut de-a lungul anilor perioade îndelungate în Elveția și în alte state europene. Însă vârsta sa înaintată a alimentat din ce în ce mai mult speculațiile privind starea sa de sănătate, locul în care se află și capacitatea sa de a guverna.

Actuala deplasare în străinătate este cea mai lungă de până acum.

Discuțiile despre sănătatea celui mai vârstnic șef de stat din lume, interzise oficial în țara sa

După o perioadă similară de absență prelungită din țară în 2024, guvernul a interzis discuțiile despre starea de sănătate a lui Biya.

Acest lucru nu i-a împiedicat însă pe unii lideri ai opoziției să comenteze absența președintelui.

Uniunea Democrată din Camerun, partid de opoziție, a transmis într-un comunicat remis pe 18 iulie că autoritățile ar trebui „să ofere națiunii clarificările necesare privind continuitatea efectivă a statului”.

Într-un mesaj distribuit pe Facebook cu o zi înainte, deputatul opoziției Jean Michel Nintcheu a susținut că Curtea Constituțională ar trebui să declare vacantă funcția de șef al statului.

Un purtător de cuvânt al guvernului nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Anterior, guvernul a respins informațiile potrivit cărora Biya ar urma un tratament medical și a afirmat că acesta poate conduce în mod eficient țara chiar și din străinătate.

În aprilie, parlamentarii au aprobat reintroducerea funcției de vicepreședinte, care ar urma să fie primul în ordinea succesiunii la conducerea statului după Biya, însă postul nu a fost încă ocupat.

De asemenea, Biya nu a numit un nou guvern, deși a câștigat un nou mandat la alegerile prezidențiale din octombrie anul trecut.

Paul Biya poate deveni cel mai vârstnic șef de stat din istorie

Victoria la alegerile din octombrie înseamnă că el va putea rămâne la putere până în 2032, întrucât durata mandatului prezidențial este de 7 ani în Camerun. Biya ar urma să împlinească 99 de ani la finalul mandatului.

Dacă își va duce la capăt mandatul sau va ajunge în a doua parte a sa, Biya poate deveni cel mai vârstnic șef de stat în funcție din istorie. Recordul este deținut în prezent de regina Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie 2022 la vârsta de 96 de ani.

Alți șefi de stat care au rămas în funcție până după vârsta de 90 de ani au fost Beji Caid Essebsi, președintele Tunisiei între 2014 și decesul său în 2019, la vârsta de 92 de ani, precum și papa Leon al XIII-lea, care s-a stins din viață în 1903 la vârsta de 93 de ani.

Lista este dominată de monarhi și papi precum Bhumibol Adulyadej, regele Thailandei până la vârsta de 88 de ani, și Clement al XII-lea, liderul Bisericii Catolice care a avut o viață neobișnuit de lungă pentru perioada sa. El a murit la vârsta de 87 de ani în 1740, după un pontificat de 10 ani.

Hirohito, împăratul Shōwa care a condus Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a stins din viață la vârsta 87 ani, în 1989. Împăratul Franz Josef al Austriei a condus țara până în 1916, la vârsta de 86 de ani.

Președintele Paul von Hindenburg, considerat un erou al Germaniei în Primul Război Mondial, a murit în funcție la vârsta de 86 de ani în 1934, istoricii considerând că decesul său a lăsat calea liberă pentru acapararea puterii de către naziști.