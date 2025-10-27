Cel mai vârstnic președinte din lume a câștigat un nou mandat și are șansa să devină cel mai vârstnic șef de stat din istorie

Paul Biya a câștigat al optulea său mandat de președinte al Camerun și intră într-un club de șefi de stat dominat de monarhi și papi.

Consiliul Constituțional, autoritatea din Camerun responsabilă cu certificarea rezultatelor votului, a anunțat luni după-amiaza că Biya, în vârstă de 92 de ani a obținut 53,66% din voturile exprimate, potrivit Reuters. Rezultatul înseamnă că el va putea rămâne la putere până în 2032, întrucât durata mandatului prezidențial este de 7 ani în Camerun.

El ar urma să împlinească 99 de ani la finalul mandatului.

Țara africană a organizat alegeri prezidențiale în data de 12 octombrie iar numărătoarea voturilor a durat peste două săptămâni. Issa Tchiroma, principalul candidat al opoziției, a revendicat victoria a doua zi după scrutin iar perioada care a trecut de atunci a fost marcată de manifestații antiguvernamentale, reprimate de autorități.

Biya a preluat funcția în 1982 și a păstrat de atunci un control ferm asupra puterii, eliminând limita pentru mandatele prezidențiale în 2008 și câștigând realegerile la diferențe confortabile până acum. În 2018, rezultatele oficiale i-au acordat lui Biya 71% din voturi, iar candidatului ieșit pe locul doi 14%.

Președintele camerunez poate depăși recordul reginei Elisabeta a II-a

Dacă își va duce la capăt mandatul sau va ajunge în a doua parte a sa, Biya poate deveni cel mai vârstnic șef de stat în funcție din istorie. Recordul este deținut în prezent de regina Elisabeta a II-a, care a murit în septembrie 2022 la vârsta de 96 de ani.

Alți șefi de stat care au rămas în funcție până după vârsta de 90 de ani au fost Beji Caid Essebsi, președintele Tunisiei între 2014 și decesul său în 2019, la vârsta de 92 de ani, precum și papa Leon al XIII-lea, care s-a stins din viață în 1903 la vârsta de 93 de ani.

Lista este dominată de monarhi și papi precum Bhumibol Adulyadej, regele Thailandei până la vârsta de 88 de ani, și Clement al XII-lea, liderul Bisericii Catolice care a avut o viață neobișnuit de lungă pentru perioada sa. El a murit la vârsta de 87 de ani în 1740, după un pontificat de 10 ani.

Hirohito, împăratul Shōwa care a condus Japonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a stins din viață la vârsta 87 ani, în 1989. Împăratul Franz Josef al Austriei a condus țara până în 1916, la vârsta de 86 de ani.

Președintele Paul von Hindenburg, considerat un erou al Germaniei în Primul Război Mondial, a murit în funcție la vârsta de 86 de ani în 1934, istoricii considerând că decesul său a lăsat calea liberă pentru acapararea puterii de către naziști.