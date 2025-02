Cel puțin 15 morți în urma unei busculade la cea mai mare gară din New Delhi

Cel puțin 15 persoane au murit și alte 15 au fost rănite într-o busculadă produsă sâmbătă seară în principala gară din capitala Indiei, New Delhi, a declarat reporterilor ministrul-șef al teritoriului capitalei la începutul zilei de duminică, informează Reuters.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 20.00 (14.30 GMT) pe două peroane, în timp ce pasagerii așteptau să se îmbarce în trenuri spre orașul Prayagraj, unde are loc festivalul hindus Maha Kumbh, au anunțat mass-media.

Bilanțul victimelor include 10 femei și trei copii, a relatat presa locală. În urma incidentului, mass-media au prezentat imagini și videoclipuri cu mulțimi care se înghesuiau în gară, în timp ce poliția și echipele de intervenție se străduiau să decongestioneze traficul.

