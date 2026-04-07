Cel puțin un atacator mort și doi răniți după un schimb de focuri cu poliția în fața consulatului Israelului din Istanbul

Un atacator a fost ucis și alți doi au fost răniți într-un schimb de focuri cu poliția, marți, în apropierea consulatului israelian din Istanbul, a declarat guvernatorul orașului, precizând că și doi polițiști au fost răniți ușor, transmite Reuters. Presa locală scrisese anterior că toți cei trei atacatori au fost uciși, apoi că doi dintre ei și-au pierdut viața în incidentul armat.

Atacatorii au folosit puști și pistoale în timpul atacului, a spus guvernatorul Davut Gul jurnaliștilor prezenți la fața locului. El a adăugat că, de doi ani și jumătate, nu mai există personal diplomatic israelian la consulat.

Cei trei atacatori aveau legături cu o organizație care „exploatează religia”, a declarat marți ministrul turc de Interne, Mustafa Ciftci. El a precizat că doi dintre ei erau frați.

Imaginile video ale Reuters au arătat polițiști scoțând armele și adăpostindu-se, Focuri de armă s-au auzit timp de cel puțin 10 minute și se vede o persoană într-o baltă de sânge.

Alte imagini obținute de Reuters au arătat un presupus atacator care se deplasa printre autobuze albe ale poliției și ale serviciilor de securitate parcate și trăgea timp de câteva minute cu o pușcă automată și un pistol.

Într-un clip apărut online, pe care Hotnews a ales să nu-l difuzeze, se văd două persoane nemișcate pe asfalt și forțe de ordine înarmate intervenind cu arma în mână.

Presa turcă a relatat că doi polițiști au fost răniți în incidentul care a avut loc chiar în fața turnului în care se află consulatul israelian, în cartierul financiar al orașului Istanbul.

De la începutul războiului dintre Hamas și Israel în 2023, în zona din apropierea consulatului israelian a fost menținută o prezență polițienească puternic înarmată.

O sursă Reuters a declarat că, în prezent, nu există diplomați israelieni staționați în Turcia.

Imaginile transmise la televiziune au arătat polițiști înarmați patrulând în zonă după incidentul armat.

Reports of gunfire near Israeli consulate in Istanbul https://t.co/GjkCiTMl2U — Reuters (@Reuters) April 7, 2026

Ministrul justiției din Turcia a declarat marți că va fi efectuată o anchetă cu privire la incidentul armat din apropierea consulatului israelian din Istanbul, adăugând că au fost desemnați trei procurori.