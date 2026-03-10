Cele 24 de ore în care piețele petroliere au luat-o razna

Mai întâi a fost pragul psihologic de 100 de dolari pe baril. Apoi 110 dolari. Luni în zori, petrolul părea pregătit să testeze 120 de dolari – un nivel care amintea de episoadele cele mai tensionate ale crizei energetice din ultimul deceniu, scrie The Wall Street Journal.

Și totuși, luni după amiază piețele au asistat la una dintre cele mai spectaculoase inversări din epoca tranzacționării moderne: cea mai mare parte a câștigurilor s-a evaporat în câteva ore.

Volatilitatea reflectă incertitudinea profundă generată de conflictul cu Iranul – și dependența economiei globale de fluxurile de energie din Orientul Mijlociu.

După ce investitorii au vândut acțiuni în Asia și Europa la începutul sesiunii de luni, prețul petrolului a început să cedeze. Contractele futures americane au închis totuși cu un avans de 4,3%, la 94,77 dolari pe baril — mult sub maximele atinse cu o seară înainte.

Această temperare a tensiunii a permis pieței bursiere americane să se redreseze. Economia SUA este, în multe privințe, mai izolată de șocurile energetice globale decât rivalii săi industriali, datorită producției interne masive de petrol și gaze.

Sentimentul s-a îmbunătățit și mai mult după ce președintele Donald Trump a declarat într-un interviu pentru CBS News că „războiul este aproape complet”.

Pe piețele after-hours, petrolul american a coborât chiar spre 85 de dolari pe baril — cu aproximativ 35 de dolari sub vârful atins duminică seara.

„N-am mai văzut așa ceva în 30 de ani de carieră”, a spus Rob Thummel, manager de portofoliu la firma de investiții energetice Tortoise Capital. „Este extrem de dificil de anticipat unde se va opri această mișcare.”

În opinia lui Thummel, paradoxul este că lumea nu duce lipsă de petrol. „Avem mult petrol în lume”, spune el. „Problema este să-l punem în mișcare.”

Pe Wall Street, nervozitatea s-a transformat rapid în euforie. Indicele Dow Jones a înregistrat o inversare intraday de peste 1.000 de puncte, încheind sesiunea cu un câștig de 239 de puncte (0,5%). S&P 500 a avansat cu 0,8%, iar Nasdaq — dominat de tehnologie — a urcat cu 1,4%.

Sectorul tehnologic a condus redresarea: acțiunile Nvidia au crescut cu 2,7%, iar Caterpillar — adesea privit ca un barometru al economiei globale — a avansat cu 3,5%.

Cu toate acestea, volatilitatea petrolului rămâne remarcabilă. Chiar și după reculul de luni, prețurile petrolului erau cu aproximativ 36% peste nivelul de la începutul săptămânii precedente — cea mai rapidă creștere pe șase zile de la primul Război din Golf din 1990.

Miza reală rămâne Strâmtoarea Ormuz. Aproximativ o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze trec prin acest coridor îngust dintre Iran și Oman. O închidere prelungită ar putea împinge petrolul către niveluri record în termeni nominali.

„Această hipervolatilitate este doar un semn că piața nu a găsit încă un nou nivel de echilibru”, le-a scris clienților Jim Ritterbusch, președintele firmei de consultanță Ritterbusch & Associates.

Unii investitori cred însă că piețele au reacționat excesiv . „După închiderea Strâmtorii Ormuz, lucrurile au devenit complet nebunești”, a declarat Magda Chambriard, directorul executiv al companiei petroliere braziliene Petrobras.

Pentru Petrobras, prețurile mai mari ar putea însemna venituri mai mari din exporturi, chiar dacă compania importă o parte din petrol din Arabia Saudită. Totuși, Chambriard avertizează că oprirea producției din câmpurile petroliere din Golful Persic ar putea provoca perturbări serioase ale aprovizionării globale.

„Este foarte ușor să oprești producția”, spune ea. „Mult mai greu este să o repornești.”

În scăderea prețurilor de luni au contat și câteva semnale liniștitoare: rapoarte potrivit cărora petrolierele continuă să traverseze Strâmtoarea Ormuz spre China și speculații că statele G7 ar putea elibera petrol din rezervele strategice.

Miniștrii de finanțe ai Grupului celor Șapte — SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Marea Britanie — au convocat o reuniune de urgență pentru a discuta această posibilitate.

„Suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare, inclusiv utilizarea rezervelor strategice, pentru a stabiliza piața”, a declarat ministrul francez de finanțe Roland Lescure.

Statele Unite dețin încă aproximativ 415 milioane de barili în Rezerva Strategică de Petrol, potrivit Energy Information Administration. Este mult sub nivelul maxim de 727 de milioane de barili din 2010, după ce administrația Biden a eliberat cantități record în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Totuși, această rezervă — combinată cu producția record a industriei petroliere americane — ar putea amortiza un șoc energetic pentru economia SUA.

Acțiunile companiilor energetice americane au crescut luni. Dar creșterile s-au estompat după comentariile lui Trump privind o posibilă detensionare a conflictului.

În mod paradoxal, chiar și marii consumatori de combustibili au recuperat pierderile. Companiile aeriene Delta, United și American Airlines au închis pe verde, iar operatorii de transport feroviar și rutier — precum și FedEx — au urmat aceeași direcție.

Riscul major rămâne însă pentru economia reală. Dacă prețurile energiei rămân ridicate o perioadă îndelungată, acestea ar putea frâna creșterea economică și ar putea reaprinde inflația — o combinație cunoscută drept stagflație.

Deja, unii traderi au început să își reducă pariurile privind eventuale reduceri de dobândă din partea Rezervei Federale în acest an.

Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani s-a stabilizat luni la 4,133%, aproape neschimbat față de sfârșitul săptămânii trecute.

„Tonul stagflaționist începe să se extindă în piețe”, au scris analiștii TD Securities într-o notă către clienți. „Deocamdată însă, mișcările rămân relativ limitate.”

Într-o piață a energiei dominată de geopolitică, liniștea este rareori permanentă. Iar petrolul – barometrul cel mai sensibil al economiei globale – continuă să transmită semnale contradictorii.