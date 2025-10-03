Cele 3 mesaje cheie transmise de Isărescu de la Cumpătu

Europa e chemată să își apere independența economică și financiară – prin competitivitate, disciplină fiscală și coordonare, pentru a face față atât presiunilor externe (SUA, China, Rusia), cât și celor interne (cheltuieli cu apărarea, încetinirea creșterii economice), consideră Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Presiunile fiscale, spune el, „pun la încercare nu numai bugetele naționale, ci și coeziunea proiectului european și capacitatea acestuia de a răspunde colectiv la o lume din ce în ce mai incertă”

În aceste zile are loc la Cumpătu (Sinaia) Seminarul anual pe tema stabilității financiare organizat de Banca Națională a României și Fondul Monetar Internațional. La eveniment participă Jeroen Clicq – Director Executiv în cadrul FMI, Joong Shik Kang, șeful misiunii pentru România și Grecia, reprezentanți ai Băncii Reglementelor Internaționale, ai Comitetului European pentru Risc Sistemic, dar și ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a lansat un apel la colaborare între decidenți, mediul academic și practicieni pentru a face față riscurilor interconectate, care includ transformările tehnologice și presiunile geopolitice. Un mesaj cheie transmis de el este acela că dificultățile actuale nu pot fi abordate izolat, ci doar prin eforturi coordonate și dialog deschis la nivel regional.

Tehnologia și geopolitica sunt cele mai mari provocări actuale pentru stabilitatea financiară – AI, digitalizarea și conflictele comerciale sau militare pot accelera atât oportunitățile, cât și crizele. Isărescu sugerează că băncile centrale trebuie să fie proactive și să se adapteze din mers la noile realități.

