Cele 3 țări care dețin jumătate din rezervele de petrol ale lumii

Aproximativ jumătate din rezervele dovedite de petrol ale lumii sunt concentrate în trei țări, în funcție de sursa de date și de an.

Venezuela, Arabia Saudită și Iran dețin împreună circa 50% din rezervele mondiale dovedite de petrol, cu aproximativ 303, 267 și, respectiv, 209 miliarde de barili, dintr-un total de circa 1,5–1,6 trilioane de barili la nivel global.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Această concentrare extremă explică de ce geopolitica, sancțiunile și politicile de producție din doar câteva țări pot mișca piețele petroliere la nivel mondial.

De ce diferă cifrele

Diverse organizații internaționale folosesc definiții și metodologii ușor diferite pentru rezerve (OPEC, BP, EIA etc.), astfel că ponderile pe țări și pragul exact la care se ajunge la 50% pot varia ușor în timp.

În ciuda acestor diferențe, toate seturile mari de date arată că un grup restrâns de țări din America Latină și Orientul Mijlociu concentrează aproximativ jumătate din rezervele dovedite de petrol ale lumii

De ce sunt importante aceste trei țări

Venezuela domină „pe hârtie” datorită centurii Orinoco, o vastă regiune din partea de est a țării, care se întinde pe aproximativ 55.000 de kilometri pătrați.

Centura Orinoco conține țiței extra-greu, care este foarte vâscos și dens, ceea ce îl face mult mai greu și mai scump de extras decât țițeiul convențional. Producerea de petrol în această regiune necesită tehnici avansate, cum ar fi injecția cu abur și amestecarea cu țițeiuri mai ușoare pentru a-l face comercializabil.

Arabia Saudită deține cele mai mari rezerve convenționale din lume – esențiale pentru stabilitatea ofertei globale.

Canada are rezerve în mare parte sub formă de nisipuri bituminoase, dificil de exploatat, dar extrem de vaste ca volum.

Pentru context

Dacă adăugăm Iranul sau Irakul, concentrarea crește rapid:

Venezuela + Arabia Saudită + Canada + Iran ≈ 60%

Primele 5 țări ≈ peste 65% din rezervele globale

Dar atenție: nu trebuie confundate rezervele cu producția. A avea petrol în pământ este un lucru. A-l transporta la o benzinărie din Ohio sau la o fabrică din Shanghai este cu totul altceva.

De ce „harta rezervelor” este „ruptă” de realitate:

Decalajul de execuție: Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite câștigă deoarece își combină dimensiunea rezervelor cu extracția de top.

Capcana constrângerilor: Venezuela și Iranul au oceane de petrol, dar sancțiunile și infrastructura deteriorată le împiedică să exploateze această bogăție.

Factorul de fricțiune: Nisipurile bituminoase din Canada sunt imense, dar se confruntă cu o triplă amenințare: costuri ridicate de investiții, blocaje ale conductelor și control politic.