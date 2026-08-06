Cele 7 zile în care Poliția Română nu l-a luat pe politicianul condamnat Ionel Arsene din Italia

Poliția recunoaște că a aflat într-o vineri că Arsene, care fugise de condamnarea de 6 ani, poate fi adus în țară. IGPR susține că s-a organizat săptămâna următoare marți-joi și că urma să-l ridice vineri. Dar joi a intervenit Curtea de Apel Bari.

HotNews a sesizat, într-un comunicat public recent, că Poliția Română afirmă că s-a organizat „în doar două zile”, de când a aflat din Italia că șeful CJ Neamț Ionel Arsene putea fi adus în țară.

Ce derulare a evenimentelor a rezultat, atunci când redacția a pus întrebări.

Dacă doriți să sprijiniți presa independentă, puteți deveni membru al HotNews Premium.

În martie 2023, Ionel Arsene, fostul șef CJ Neamț și șeful organizației PSD Neamț, a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Motivul: luare și dare de mită și trafic de influență. Politicianul a cerut peste trei milioane de lei mită, au motivat judecătorii.

Fereastra de 7 zile

Înainte de sentință, Arsene a fugit în Italia, unde trăiește liber și astăzi. Recent, Ionel Arsene și Marcel Ciolacu au fost surprinși când au petrecut împreună cu apropiații lor câteva zile la un hotel de lux din nordul Italiei.

Arsene e și acum pe lista urmăriților internaționali ai Poliției Române.

În noiembrie 2023, a existat o fereastră de oportunitate de 7 zile în care cel urmărit putea fi adus în țară, potrivit răspunsurilor oferite de IGPR la întrebările HotNews.

Poliția: „Nu printr-o întârziere a autorităților române”

Poliția Română a reacționat, inițial, la afirmațiile senatorului USR Cristian Ghinea.

Ghinea a spus că are informații că poliția a tergiversat aducerea lui Ionel Arsene în țară. Senatorul a făcut afirmația în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală” realizat împreună cu jurnalistul Matei Udrea.

Într-un comunicat din 4 august 2026, IGPR a replicat că „Predarea persoanei a fost blocată printr-o decizie a instanței din Italia, din motive medicale — nu printr-o întârziere a autorităților române”.

Poliția Română a spus în comunicat că nu a dat dovadă de „inacțiune”. Dimpotrivă, susține că s-a mișcat foarte repede.

Poliția afirmă că „În doar două zile de la informarea primită de la autoritățile italiene privind acordul predării, la 9 noiembrie 2023, aprobările necesare fuseseră obținute și toate procedurile erau parcurse de Poliția Română, iar preluarea era stabilită pentru data de 10 noiembrie 2023”.

Organizarea a avut loc pe 7-9 noiembrie, declară IGPR.

Datele care „nu se potriveau” în comunicat

În același comunicat se spune că „La 3 noiembrie 2023, autoritatea judiciară italiană a admis predarea persoanei”. Dar nu e clar ce înseamnă acest lucru: pe 3 noiembrie au admis italienii, dar când au aflat românii?

Cum între 3 noiembrie și 7-9 noiembrie (terminarea organizării, conform poliției) nu sunt „doar două zile”, HotNews a întrebat IGPR:

Când au aflat, mai exact, că Ionel Arsene poate fi ridicat din Italia. Când s-au organizat.

Răspuns: au aflat vineri, sâmbătă au întrebat din nou. Iar „organizarea preluării” au făcut-o marți-joi

IGPR a răspuns în scris și, cu lămuriri suplimentare, prin purtătorul de cuvânt al Poliției Române. Ofițerul a răspuns prin mesaje scrise.

Potrivit IGPR, polițiștii români au aflat pe 3 noiembrie 2023, „din spațiul public”, că Italia a admis extrădarea lui Ionel Arsene. Era vineri.

Ei susțin că aveau la dispoziție, conform legii, 10 zile ca să-l ridice pe fugar. Prima zi fusese 3 noiembrie, se înțelege din cronologie.

Pe 4 noiembrie, polițiștii români le-au cerut omologilor italieni să confirme informația despre care aflaseră din presă. Era sâmbătă.

„La data de 4 noiembrie 2023, polițiștii Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională au transmis un mesaj autorităților italiene pentru verificarea informațiilor privind admiterea predării și au solicitat detalii suplimentare cu privire la organizarea acesteia”, susține Poliția Română.

Bucureștiul a cerut o reconfirmare a confirmării

Răspunsul autorităților din Italia a venit luni, 6 noiembrie 2023, conform IGPR. Marți, pe 7 noiembrie 2023, polițiștii CCPI au trimis un nou mesaj către italieni, „solicitând să fie anunțați dacă decizia de predarea este finală” și dacă „informația inițială că s-a admis predarea este corectă”.

Bucureștiul a cerut, practic, o reconfirmare a confirmării. Italienii au răspuns pe loc:

„Ulterior, la aceeași dată, autoritățile din Italia au confirmat autorităților române că este definitivă decizia de predare de pe 3 noiembrie 2023 și au solicitat autorităților române să preia persoana condamnată de la Milano”.

Se făcuse marți, 7 noiembrie, a cincea zi din calendarul predării, început cu momentul în care Poliția Italiană decisese predarea și Poliția Română aflase. Termenul de 10 zile în care erau obligați să-l ia pe fugar începuse să curgă din 3 noiembrie.

Următoarele două zile au fost de organizare: 7-9 noiembrie. Pe 9 noiembrie, românii au informat autoritățile italiene că procedura de predare a fost finalizată.

Românii și italienii au stabilit, de comun acord, ca vineri, 10 noiembrie 2023, să fie predat „urmăritul general Arsene Ionel”. Urma ca el să fie luat de la Milano, în a 8-a zi de la anunț.

Curtea de Apel Bari a suspendat extrădarea

Dar joi, pe 9 noiembrie 2023, Curtea de Apel din Bari a suspendat extrădarea lui Arsene. Motivația curții: situația medicală a condamnatului care nu-i permite să fie închis.

Decizia instanței italiene a fost dată în ziua a 7-a de când Poliția Română aflase că fugarul poate fi extrădat. Și era cu o zi înainte ca polițiștii români să-l preia pe Ionel Arsene de la Milano.

Teoretic, Arsene putea fi ridicat de poliție și joi, 9 noiembrie, doar până la sentință. Trecut granița în România, el își executa pedeapsa.

„Această decizie a fost luată exclusiv de autoritatea judiciară italiană. De la acea dată, autoritățile italiene nu au mai transmis o nouă solicitare pentru predarea persoanei, care rămâne în Italia. Reluarea procedurilor la nivelul Poliției Române este condiționată de o nouă decizie a instanțelor italiene în acest sens”, a mai afirmat poliția în comunicat.

HotNews a cerut date despre cronologia evenimentelor și de la Poliția Italiană. Până la ora publicării acestui articol, n-am primit niciun răspuns de la autoritățile polițienești de la Roma.

Comunicatul Poliției din 4 august

Răspunsul către HotNews din 5 august