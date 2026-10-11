Cele cinci mari televiziuni americane care au suspendat transmisiunile despre Trump, anchetate / Ar fi încălcat Legea Sherman

Departamentul de Justiție al Statelor Unite anchetează cinci posturi de televiziune – ABC, CBS, CNN, NBC și Fox News – după ce acestea și-au suspendat temporar transmisiunile despre președintele Donald Trump, potrivit „New York Times” și AFP.

Președintele Trump le-a interzis accesul la Casa Albă posturilor CNN, MS NOW și Politico în septembrie, acuzându-le că difuzează „informații false”.

Însă acestea au sesizat justiția, denunțând o încălcare „directă a Primului Amendament” al Constituției americane, care garantează libertatea presei. Interdicția a fost ulterior anulată de un judecător federal.

„Au boicotat acoperirea evenimentelor de la Casa Albă”

Din cauza interdicției, cele cinci principale posturi americane au întrerupt timp de câteva zile, din solidaritate cu CNN, acoperirea comună (pool) de la Casa Albă, unde un post filmează și pentru restul mediei audovizuale în ziua respectivă.

Pool-ul este un grup rotativ de jurnaliști acreditați la Casa Albă care îl însoțesc pe președinte și furnizează imagini și informații celorlalte canale media.

Reprezentanți ai Departamentului Justiției au contactat vineri posturile de televiziune și au solicitat documentele legate de pool-ul de televiziune de la Casa Albă, a relatat „New York Times”, citând șase surse.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Justiției, Emily Covington, a declarat pentru ziar că cele cinci posturi de televiziune au „boicotat acoperirea evenimentelor de la Casa Albă”.

„Boicoturile între concurenți comerciali pot încălca Legea Sherman”, o legislație antitrust, a scris Covington într-un comunicat.

Deciziile presei sunt protejate de Primul Amendament

Președintele Trump atacă de multă vreme mass-media care difuzează reportaje critice la adresa sa, calificând în repetate rânduri presa drept „dușman al poporului”.

Pentru Bruce D. Brown, președintele organizației americane de apărare a libertății presei Reporters Committee for Freedom of the Press, ancheta Departamentului Justiției „pare a fi un pretext pentru a obține informații despre modul în care acestea acoperă evenimentele zilnice de la Casa Albă în timpul unei interdicții impuse de însuși președintele”.

„Deciziile pe care le iau organizațiile de presă în materie de acoperire media sunt protejate de Primul Amendament, iar invocarea legislației privind concurența… reprezintă o nouă încercare, și mai sfidătoare, de a intimida jurnaliștii”, a subliniat el într-un comunicat.

Posturile CNN și MS NOW, precum și publicația online Politico, au solicitat joi unui judecător federal să prelungească pe termen nelimitat restabilirea accesului lor la Casa Albă.