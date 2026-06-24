Cele două variante de miniștri despre care a vorbit Sorin Grindeanu: Au făcut treabă bună

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, votat în unanimitate, miercuri, de conducerea partidului pentru a fi propunerea de premier, a vorbit despre două nume care se pot regăsi în Guvernul PSD.

Sorin Grindeanu a anunţat că PSD a decis în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, „să-şi asume responsabilitatea guvernării”, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier.

Grindeanu a spus că a cerut un vot în Biroul Politic Național „pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri”, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”.

În declarația susținută la finalul ședinței, Grindeanu a invocat două variante de miniștri, răspunzând unor întrebări ale jurnaliștilor:

„Luca Niculescu a făcut extraordinar de bună treabă ca ambasador la Paris și de responsabil cu închiderea dosarului la OCDE. (…) Alexandru Nazare a fost un ministru bun al Finanțelor, pe care eu îl apreciez, dar acum speculăm despre o etapă viitoare. Dincolo de relația personală care mă leagă de el, e un ministru al Finanțelor care a făcut treabă, o să vedem”.

Conform unor surse politice, Alexandru Nazare discută acum, la Palatul Parlamentului, cu Sorin Grindeanu, despre situația bugetară și despre posibilitatea de a rămâne în guvern.

Atât Luca Niculescu, cât și Alexandru Nazare s-au regăsit pe lista de miniștru cu care ADrian veștea a mers în Parlament, neadunând numărul necesar de voturi pentru învestirea unui guvern condus de el. Luca Niculescu s-a regăsit pe lista de miniștri a lui Eugen Tomac, primul premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Tomac s-a retras însă, neavând majoritatea pentru a merge să ceară votul în Parlament.