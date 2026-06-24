VIDEO Unanimitate în PSD pentru Grindeanu premier: „Am cerut libertate totală în alegerea echipei de miniştri”

„A venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii de alții, și să venim cu soluții concrete”, a anunțat Sorin Grindeanu, la finalul ședinței în care PSD a decis să-și asume guvernarea, iar el să fie propunerea de premier, în varianta unui guvern minoritar PSD.

Decizia în PSD vine la două zile după ce Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea, desemnat premier de către Nicușor Dan, a eșuat la votul de învestire în Parlament.

Liderii PNL și UDMR anunțaseră că sunt dispuși să susțină în Parlament un astfel de guvern, din opoziție.

„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare”

„Biroul Permanent al PSD a decis în unanimitate să-și asume responsabilitatea, răspunderea Guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României”, a anunțat Sorin Grindeanu.

„PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.

Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui. Va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu, relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitate”, a susținut Grindeanu.

„Soluția nu este decât aceasta: un guvern minoritar”

El afirmat că cei din conducerea PSD au decis constituirea unei echipe de negocieri , „care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic”.

„Personal, resping orice pact pe funcții. Doar pe idei. Acum, vom vedea cu adevărat cine e îngrijorat de situația României”, a mai afirmat liderul PSD.

El a mai spus că dacă va primi mandatul de premier nu va avea niciun vicepremier: „Nu cinci, niciunul”.

Grindeanu a mai spus la final că un guvern minoritar pleacă cu un „handicap”, acela că este supus pericolului unei moțiuni de cenzură, dar „soluția nu este decât aceasta: un guvern minoritar”.

Marți, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor partidelor să negocieze, astfel încât să ajungă la un „acord parlamentar”, cât mai rapid.

Apoi, președintele așteaptă propuneri pentru formula unui guvern minoritar – fie format din PSD, fie format din PNL, USR și UDMR.

Liderul liberal, Ilie Bolojan, a vorbit și el despre un „pact în Parlament“: „Considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR,”, a declarat Bolojan.