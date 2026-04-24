Cele mai ascultate cântece din ultimii 20 de ani pe Spotify. Surpriză majoră în clasament

Luna aceasta se împlinesc 20 de ani de la înființarea platformei de streaming audio Spotify. De când și-a început activitatea în aprilie 2006, platforma a devenit forța dominantă în streaming-ul muzical și a schimbat complet industria muzicii, scrie Gizmodo.

Printre schimbările notabile de pe Spotify se numără introducerea audiobook-urilor, retrospectivele de final de an Spotify Wrapped – pe care aproape toate companiile din diverse industrii au început acum să le copieze – și, în ultimii ani, introducerea controversată a inteligenței artificiale în experiența de streaming muzical.

Acum, pentru prima dată în istoria sa de 20 de ani, Spotify a anunțat datele sale interne privind top 20 cele mai ascultate piese muzicale, audiobook-uri și podcasturi de la crearea platformei.

Rezultatele nu sunt complet surprinzătoare. De exemplu, cel mai ascultat artist din ultimii 20 de ani este nimeni alta decât Taylor Swift. Există însă și unele surprize, Beyoncé fiind principalul exemplu.

Nu doar că interpreta americană nu a intrat în topul celor mai ascultați 20 de artiști pe Spotify, dar niciuna dintre piesele sau albumele sale nu se regăsește în topurile aferente.

K-pop-ul, un subgen cu o bază de fani uriașă și foarte dedicată, a obținut, de asemenea, o singură mențiune, prin trupa BTS.

Potrivit datelor, cel mai ascultat album din toate timpurile pe Spotify este „Un Verano Sin Ti” al lui Bad Bunny, iar cea mai ascultată piesă este „Blinding Lights” de The Weeknd.

În zona non-muzicală, cel mai ascultat podcast din toate timpurile este „The Joe Rogan Experience”, iar cea mai populară carte audio este „A Court of Thorns and Roses”, cartea fantasy romantică a scriitoarei americane Sarah J. Maas.

Cele mai ascultate piese din toate timpurile pe Spotify:

„Blinding Lights” – The Weeknd „Shape of You” – Ed Sheeran „Sweater Weather” – The Neighbourhood „Starboy” – The Weeknd și Daft Punk „As It Was” – Harry Styles „Someone You Loved” – Lewis Capaldi „Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse” – Post Malone și Swae Lee „One Dance” – Drake, Wizkid și Kyla „Perfect” – Ed Sheeran . „STAY (with Justin Bieber)” – The Kid LAROI și Justin Bieber „Believer” – Imagine Dragons . „I Wanna Be Yours” – Arctic Monkeys . „Heat Waves” – Glass Animals . „lovely (with Khalid)” – Billie Eilish și Khalid „Yellow” – Coldplay . „The Night We Met” – Lord Huron „Closer” – The Chainsmokers și Halsey . „BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish „Riptide” – Vance Joy . „Die With A Smile” – Lady Gaga și Bruno Mars

Cei mai ascultați artiști din istoria Spotify:

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem . Kanye West Travis Scott BTS Post Malone . Bruno Mars J Balvin . Rihanna Coldplay Kendrick Lamar Future . Juice WRLD

Cele mai ascultate albume pe Spotify:

„Un Verano Sin Ti” – Bad Bunny „Starboy” – The Weeknd „÷ (Deluxe)” – Ed Sheeran „SOUR” – Olivia Rodrigo „After Hours” – The Weeknd „SOS” – SZA „Hollywood’s Bleeding” – Post Malone „Lover” – Taylor Swift „AM” – Arctic Monkeys . „WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” – Billie Eilish „Future Nostalgia” – Dua Lipa „beerbongs & bentleys” – Post Malone „?” – XXXTENTACION . „MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)” – KAROL G „YHLQMDLG” – Bad Bunny . „Doo-Wops & Hooligans” – Bruno Mars „Views” – Drake „Midnights” – Taylor Swift „Scorpion” – Drake . „Beauty Behind The Madness” – The Weeknd

Cele mai ascultate podcasturi pe Spotify:

„The Joe Rogan Experience” „Gemischtes Hack” „Crime Junkie” „Armchair Expert with Dax Shepard” „Last Podcast On The Left” „The Daily” „Fest & Flauschig” „Morbid” „My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark” . „Relatos de la Noche” „Call Her Daddy” „Não Inviabilize” „Pardon My Take” . „Distractible” „La Cotorrisa” . „Dateline NBC” „Mordlust” . „Baywatch Berlin” „Hobbylos” . „Killer Stories with Harvey Guillén”

Cele mai ascultate audiobook-uri din toate timpurile pe Spotify: