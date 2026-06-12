Cele mai frumoase veri din literatură: 5 recomandări de cărți, în ediția de duminică, 14 iunie, a newsletter-ului HotBooks 

Verile cele mai palpitante ale vieților noastre nu dispar, ele se mută în cărți. În ediția de duminică, 14 iunie, a newsletterului HotBooks, realizat de scriitoarea și editoarea Alexandra Rusu, veți putea găsi 5 titluri celebre în care vara este personaj, fundal, pretext, anotimp al anarhiei sau agent al memoriei. Pentru a-l primi pe mail trebuie să vă abonați.

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Nu toate cărțile de vară sunt lecturi ușoare, care se uită la fel de ușor. Unele dintre cele mai iubite romane contemporane sau cărți-cult sunt construite în jurul unor veri memorabile și se cer citite sau recitite între iunie și august, când orice pare posibil.

Iată unde aș zice că se întâlnesc atât de bine vara și literatura: în abolirea regulilor, temporară, însă ireversibilă. Vara e o mică anarhie cu program fix, o explozie controlată, o reexplorare și reașezare a lumii, dar nu o mică moarte, pentru că știm exact când se va termina.

De aici, potențialul ei literar paradoxal, atât de atrăgător. Și poate că tot de aici vine și faptul că vara suntem mai curajoși ca cititori. Ne apucăm de cartea aia de 1000 de pagini îndelung amânată sau de nuvela pe care o putem termina în 3 ore de mers cu trenul, de romanul ,,un pic prea” erotic ca să-l savurezi în drum spre muncă sau de un gen pe care nu l-am mai gustat din facultate, cum ar fi poezia sau jurnalul de călătorie.

Vara nu e eroică, ba chiar normalizează lentoarea, lipsa scopului, plăcerea. Nu te schimbă radical, dar suficient cât să nu te mai recunoști ușor în oglindă. Dacă nu te face să călătorești, sigur te face să-ți amintești. Sper ca titlurile recomandate duminică să prindă exact acest spirit de iunie, plin de speranță, dar cu finalul lucind metalic la orizont.

Printre recomandările ediției se numără o carte-cult despre Roma apatică și decadentă, unul dintre cele mai neliniștitoare romane despre tinerețe, un volum de povestiri electrizante, ,,care bâzâie și trosnesc ca firele sub tensiune când se ating”, și o carte minată de furie, resentiment și răni de familie încă nevindecate.

