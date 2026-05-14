Cele mai importante galerii de artă din țară se reunesc în premieră la Iași. Romanian Creative Week generează o rețea culturală foarte valoroasă

Romanian Creative Week (RCW), cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, desfășurat anul acesta în premieră sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, transformă Iașiul, între 13 și 24 mai 2026, într-un punct de întâlnire pentru unele dintre cele mai importante nume ale scenei de artă contemporană din România.

Nu mai puțin de 11 galerii, platforme și spații independente relevante pentru ecosistemul artistic românesc sunt prezente anul acesta la Iași, într-un context rar întâlnit pe scena culturală locală. Prezența lor la Romanian Creative Week marchează una dintre cele mai importante întâlniri informale ale comunității de artă din România din ultimii ani și confirmă rolul pe care festivalul îl joacă în conectarea scenelor artistice din diferite orașe și contexte culturale.

„Prezența celor mai mari galerii din țară este deosebit de importantă, în special pentru a vedea atmosfera, comunitatea și energia care se formează aici, la Iași. Este vorba de profesioniști care modelează scena artei contemporane din România și care, de cele mai multe ori, nu ajung să fie în același loc, în același timp. Romanian Creative Week reușește să găzduiască acest context rar, în care acești profesioniști vin să observe, să descopere artiști, să înțeleagă direcții noi și să simtă vibe-ul orașului și al festivalului. Iar lucrurile acestea nu pot fi explicate complet din exterior, ci trebuie trăite”, a transmis Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor din Industriile Creative și inițiatoarea RCW.

În cadrul ediției din acest an, au venit la Iași reprezentanții: Suprainfinit Gallery, H’art Gallery, Galeria Sector 1, Catinca Tabacaru Gallery, Ivan Gallery, Anca Poterașu Gallery, Artwill, Propagarta, Jecza Gallery, Uniunea Artiștilor Plastici și Spațiul de Artă Contemporană (SAC). Mai mult decât o simplă participare instituțională, prezența galeriilor la Iași funcționează ca un proces de „survolare” a noilor direcții artistice, a energiilor emergente și a comunităților creative care se dezvoltă în jurul Romanian Creative Week.

„Organizatorii Romanian Creative Week au avut deschiderea de a aduce împreună galerii, colecționari și actori importanți ai scenei de artă într-un context care, până acum, lipsea Iașiului. Din perspectiva galeriștilor și curatorilor din București sau Cluj, Iașiul a fost mult timp oarecum ignorat și nu a făcut parte din circuitul principal al artei contemporane din România. Cred însă că este momentul ca lucrurile să se schimbe, mai ales când vezi potențialul acestui oraș și spațiile extraordinare care pot fi activate prin astfel de proiecte culturale. Ar fi extrem de util ca scena artistică locală și zona galeriilor private să continue să se dezvolte, pentru că există deja un public și o energie care susțin acest lucru”, a declarat Dan Popescu, fondatorul H’art Gallery, prezent la Iași.

„Mi se pare foarte important faptul că Romanian Creative Week a reușit să își extindă constant perspectiva. Chiar dacă proiectul a pornit puternic din zona fashion-ului, astăzi vedem cum tot mai multe demersuri expoziționale și artistice sunt integrate într-un dialog mult mai amplu între discipline creative. Cred că asta generează o rețea culturală foarte valoroasă. Observ, inclusiv în cazul artiștilor cu care lucrez, că moda rămâne importantă, dar mulți dintre ei simt nevoia unor forme mai complexe de expresie. Iar la Romanian Creative Week această intersecție devine foarte vizibilă. Faptul că festivalul reunește zeci de expoziții arată cât de mult s-a extins și cât de diversă a devenit această platformă culturală”, a declarat și Andreea Stănculeanu, fondatorul Galeriei Sector 1, invitată la RCW.

În ultimii ani, Romanian Creative Week a devenit o platformă de întâlnire pentru artiști, galerii, curatori, colecționari și profesioniști ai scenei culturale din România și din străinătate. Ediția din 2026 continuă această direcție, mai ales pentru că reușește să creeze contexte reale de afirmare pentru noile generații de artiști și creatori. Mai mult de 60% dintre participanții acestei ediții sunt tineri artiști, invitați să își prezinte proiectele într-un dialog direct cu nume importante ale scenei creative din România și din străinătate.

Secțiunea Arts, powered by UniCredit Bank și realizată alături de partenerii Ploom* și Jidvei, reunește anul acesta unele dintre cele mai importante proiecte ale ediției. De la expoziția centrală „Metafora”, găzduită în Sala Voievozilor a Palatului Culturii, până la proiecte precum „LUT: Hidrophoria”, care transformă unul dintre cele mai încărcate simbolic spații de patrimoniu ale orașului, Baia Turcească, și „Malleus Maleficarum”, care prezintă un exemplar original al volumului publicat în 1487, RCW propune un dialog între artiști consacrați, practici emergente și noi forme de expresie vizuală.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, desemnat în 2023, de EUIPO, drept cel mai mare eveniment al industriilor creative din Uniunea Europeană, este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul industriilor creative. S-a înființat în Iași, în august 2011. A organizat până acum, direct sau prin patronatele membre, peste 100 de proiecte de promovare națională și internațională a industriilor creative.

