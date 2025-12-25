Cele mai locuibile orașe europene – verdictul experților care analizează impactul mediului asupra sănătății

În Europa, riscurile de mediu sunt asociate cu 18% dintre decesele provocate de boli cardiovasculare, respectiv cu 10% dintre decesele cauzate de cancer, iar accidentele rutiere din UE omoară de cinci ori mai mulți oameni decât crimele, a scris The Guardian, care a discutat cu patru experți în analiza impactului pe care îl are mediul asupra sănătății.

Pentru cei mai mulți oameni, amenințările banale care ne afectează mediul sunt mai degrabă enervante, însă pentru oamenii de știință care știu cât de periculos poate fi ceea ce este în jurul nostru această povară a cunoașterii apasă greu în fiecare zi.

În acest context, cei patru experți au vorbit despre modul în care decurge viața în câteva dintre cele mai verzi orașe ale Europei.

Copenhaga, Danemarca

„Copenhaga este cu siguranță unul dintre cele mai bune orașe în care să trăiești”, spune Zorana Jovanovic Andersen, în timpul unei plimbări matinale, pe jos și cu metroul, spre serviciu, la departamentul de sănătate publică al Universității din Copenhaga.

Epidemiologul de mediu a spus că între 30% și 40% dintre locuitorii capitalei daneze merg zilnic la serviciu sau la școală cu bicicleta, făcând mișcare și evitând noxele mortale pe care le emană mașinile. El a pus situația pe seama unor „investiții foarte conștiente în infrastructură și piste de bicicletă”.

„Libertatea înseamnă să trăiești într-un oraș ca acesta, unde poți să respiri aer curat și să îți alegi stilul de viață”, a subliniat Jovanovic Andersen.

Pe de altă parte, Andersen atrage atenția că aerul din oraș este în continuare suficient de poluat încât să îi îmbolnăvească pe oameni și să le înrăutățească viața.

Viena, Austria

„Calitatea vieții este extraordinar de pozitivă”, Mathew White, psiholog pe probleme asociate mediului la Universitatea din Viena. „Este un loc absolut minunat în care să trăiești”, a adăugat el.

Locuințele sociale răspândite, abundența de spații verzi și o rețea de transport public bine integrată contribuie la faptul că Viena se clasează constant printre cele mai locuibile orașe din lume.

White, specializat în sănătate publică ecologică, spune că accesul la parcuri în Austria este mai bine distribuit între cartierele bogate și cele sărace decât în ​​țări ca Marea Britanie. „Când ne uităm mai ales la Viena, observăm că utilizarea acestor spații verzi este benefică în reducerea inechităților în materie de sănătate”, a adăugat el.

Cercetările sale arată că, la Viena, bunăstarea oamenilor săraci este mai mare decât în alte locuri, datorită timpului petrecut în natură. Parcurile și apartamentele ieftine sunt răspândite în tot orașul, iar transportul public costă doar 1 euro pe zi, încurajând chiar și comunitățile marginalizate să se adune în aer liber.

În schimb, Vienei îi lipsesc pistele de bicicletă pe care le are Copenhaga, spune White. Expertul consideră, de asemenea, că idealurile ecologiste se confruntă cu o amenințare politică.

„Nu este o amenințare de mediu în sine, ci este amenințarea tipului de politică care vrea să ignore problemele de mediu”, a afirmat el.

Barcelona, Spania

Când s-a mutat Mark Nieuwenhuijsen la Barcelona, în urmă cu 20 de ani, în fiecare vară existau două săptămâni în care considera că este prea cald. Acum sunt două luni. „Este insuportabil pentru mulți oameni”, a spus Nieuwenhuijsen, director de urbanism, mediu și sănătate la institutul de cercetare ISGlobal.

Căldură afectează calitatea aerului în Barcelona, dar modul în care au răspuns autoritățile a inspirat orașe din întreaga lume. Crearea de cartiere pietonale, care îi prioritizează pe oameni în detrimentul mașinilor, și a „axelor verzi” a îmbunătățit sănătatea publică și condițiile de trai. Dacă orașul și-ar îndeplini planul inițial de a crea 503 de așa-numite „superblocuri”, ar salva mult mai multe vieți și ar economisi bani, potrivit cercetării făcute de Nieuwenhuijsen.

„Am vedea o Barcelona cu totul diferită, mult mai verde: mai locuibilă, cu mai puțină poluare a aerului, mai puțin zgomot”, spune el.

Cu toate acestea, entuziasmul politic pentru proiect a scăzut.

„Oamenii nu își dau seama cât de repede ne încălzim în regiunea mediterană”, a adăugat Nieuwenhuijsen. „Trebuie să adaptăm orașul mult mai repede”.

Londra, Marea Britanie

„De departe cel mai bun lucru în legătură cu Londra este spațiul verde”, spune Audrey de Nazelle, om de știință la Imperial College London, copreședinte al comitetului de politici din Societatea Internațională pentru Epidemiologie de Mediu. „Numărul de parcuri o face cu adevărat capitala verde a Europei”.

Provocarea, a spus ea, este modul în care ajungi la ele. La parcurile mari din apropierea locuinței sale accesul este „extrem de periculos”, întrucât trecerile de pietoni lipsesc, iar mașinile trec în viteză.

Lățimea mașinilor a crescut cu 2 centimetri pe an, ca urmare a entuziasmului de pe piața SUV-urilor, ceea ce sporește riscul pentru pietoni și bicicliști.

„Nu ar trebui să fie așa într-o țară civilizată ca Regatul Unit”, a adăugat Audrey de Nazelle.

Experta consideră că decizia autorităților de a introduce o zonă cu emisii foarte reduse a fost relativ eficientă, „dar este o ocazie ratată de a-i scoate pe oameni din mașini”.

Barcelona, Spania. Sursa foto: Fazon1 | Dreamstime.com