Cele mai lungi curse aeriene „non-stop” din lume vor ateriza pentru prima oară în Europa

Qantas Airways a anunțat miercuri Londra ca primă destinație pentru cel mai lung zbor comercial direct din lume, o călătorie de aproximativ 20 de ore din Sydney care elimină escala tradițională de pe așa-zisa „Rută a cangurului”, transmite Reuters.

Vanessa Hudson, CEO-ul Qantas, a declarat la un eveniment organizat la Toulouse că transportatorul aerian australian plănuiește să înceapă vânzarea biletelor în februarie și să lanseze zborurile în octombrie 2027.

Celălalt oraș pe care compania l-a avut în vizor pentru primele zboruri fără escală era New York-ul.

Zborurile fac parte din inițiativa pe care compania aeriană a numit-o „Project Sunrise”. Aceasta va deservi ulterior și New York-ul folosind aeronave modificate Airbus A350-1000ULR, concepute să zboare până la 22 de ore cu 238 de pasageri la bord.

Anunțul vine în partea finală a unui proces de modernizare a flotei Qantas care a început în 2017, când compania aeriană a provocat Airbus și Boeing să dezvolte aeronave capabile de rute ultra-lungi fără escală din Australia.

„Distanța Australiei față de restul lumii nu ar trebui niciodată să fie o piedică”, a spus Hudson în Franța.

Marele pariu al Qantas pentru zborurile ultra-lungi

Scopul este de a reduce ceea ce odinioară era o călătorie de cinci zile pe așa-zisa „Rută a cangurului” spre Londra la aproximativ 19–21 de ore, în funcție de rută și de vânturi. Qantas va folosi rute polare aproximativ un sfert din timp, mai ales în timpul iernii din emisfera nordică. În prezent, călătoria durează circa 24–25 de ore, via Singapore.

Proiectul reprezintă un pariu major pentru transportatorul australian, care a investit miliarde de dolari în modificarea flotei, amenajarea cabinelor și cercetarea efectelor asupra sănătății ale traversării planetei într-un singur zbor.

Pentru a avea succes, compania trebuie să convingă pasagerii să plătească mai mult pentru a evita escalele, reducând în același timp disconfortul provocat de zborurile foarte lungi.

„Ceea ce vând este timp, iar pentru asta au nevoie neapărat să obțină tarife premium în toate clasele, în special la clasa business și la premium economy”, a declarat pentru Reuters John Strickland, un analist din domeniul aviației.

Qantas a numit proiectul „Sunrise” după zborurile sale de anduranță „Double Sunrise” din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, care rămâneau în aer suficient de mult pentru ca pasagerii și echipajul să vadă două răsărituri de soare.

Avion Airbus A350-1000, FOTO: Björn Trotzki / Imago Stock and People / Profimedia

Cursele aeriene pe aceste rute au nevoie de avioane modificate

Airbus a câștigat în 2019 contractul pentru Project Sunrise după o competiție intensă cu modelul Boeing 777X.

La începutul acestei luni, producătorul european a efectuat primul zbor de test al uneia dintre cele 12 aeronave A350-1000ULR modificate comandate de Qantas.

Aeronavele, configurate cu 238 de locuri, dispun de un rezervor suplimentar de combustibil amplasat în partea centrală-spate a fuselajului, care contribuie la creșterea autonomiei cu 1.000 de mile marine (1.852 km), aceasta ajungând astfel la 10.000 de mile marine. Zborurile sunt atât de lungi încât o mare parte din combustibil va fi consumată doar pentru a transporta greutatea restului de combustibil aflat la bord.

Prima dintre aceste aeronave urmează să fie livrată în aprilie 2027, cu aproximativ cinci ani mai târziu decât se estima inițial, din cauza pandemiei de COVID-19 și, ulterior, a problemelor extinse din lanțurile de aprovizionare ale industriei aerospațiale.