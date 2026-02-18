Cele mai mari impozite pe venitul persoanelor fizice din Europa, în 2026

Impozitele pe venitul persoanelor fizice din majoritatea țărilor au o structură progresivă, ceea ce înseamnă că rata de impozitare plătită de indivizi crește pe măsură ce aceștia câștigă salarii mai mari. Rata plătită diferă semnificativ între țările europene.

Infografic: Cele mai mari si mai mici impozite pe venit

Printre țările europene OCDE, rata medie legală maximă a impozitului pe venitul persoanelor fizice este de 43,4% în 2026. Danemarca (60,5%), Franța (55,4%) și Austria (55%) au cele mai mari rate maxime. Ungaria (15%), Republica Cehă (23%) și Estonia (24%) au cele mai mici rate maxime.

Țările europene care nu fac parte din OCDE tind să aibă cote mai mici și să impoziteze venitul personal la o singură cotă. Bulgaria și România (10%) percep cea mai mică cotă, urmate de Moldova (12%), Ucraina (19,5%) și Georgia (20%).

Prin comparație, rata medie simplă combinată a impozitului pe venit la nivel de stat și federal pentru cele 50 de state americane și Districtul Columbia este de 42,14% în ianuarie 2025, cu rate variind de la 37% în statele fără impozit pe venit la 50,3% în California.

