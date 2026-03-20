Cele mai mari scumpiri ale benzinei și motorinei în această dimineață în România, de când a început războiul din Iran. Prețurile pe litru au sărit spectaculos

Prețul benzinei la pompă a crescut simțitor peste noapte, scrie site-ul Economica, care monitorizează constant evoluția costului carburanților.

Potrivit sursei citate, la o benzinărie Petrom din București, prețul benzinei standard era de 8.940/litru vineri dimineață, în timp ce cel al motorinei standard era de 9.59/litru.

Creșterea la benzină este de 15 bani pe litru, iar cea la motorină, de 19 bani.

Sunt cele mai mari scumpiri zilnice de la începutul războiului cu Iran, scrie Economica.

Ce spuneau guvernanții la începutul săptămânii

Premierul Ilie Bolojan a declarat în urmă cu cinci zile că unele măsuri cum ar fi plafonarea preţurilor la motorină şi benzină trebuie foarte bine cumpănite şi foarte bine studiate, pentru a nu exista efecte adverse, scrie Agerpres.

Bolojan a fost întrebat ce părere are despre propunerea ministrului Bogdan Ivan de plafonare a preţului la 8,41 lei la benzină şi la 8,86 lei pentru motorină.

„Aş face două comentarii. Primul comentariu este legat de gaz. Dacă resursele sunt din producţia internă, deci nu sunt afectate de creşterea costului la transport, de creşterea preţului la care se cumpără din golf, de asigurările suplimentare, pentru că fiind stare de război asigurările s-au scumpit, fiind război în zona Mării Negre, când intri în Marea Neagră cu navele asigurarea este mai scumpă decât în Adriatică, deci dacă ai resurse interne cum este la gaz, formula de plafonare are logică şi are rezultate, pentru că fiind asigurată din producţia internă, poţi să faci asta”, a declarat premierul la Digi 24 TV.

Potrivit acestuia, dacă resursele care urmează să fie plafonate nu sunt din producţia internă, există „riscul de a avea probleme legate de relaţia cu Uniunea Europeană”.

„Dacă nu este din producţia internă şi vii cu plafonare, atunci, pe de-o parte, trebuie să vezi cum faci acest lucru, pentru că rişti să ai probleme legate de relaţia cu Uniunea Europeană, probleme de infringement, poţi să vii pe perioadă limitată, iar dacă, din nou, preţurile nu le poţi controla, aşa cum s-a întâmplat anii trecuţi când am plafonat preţurile la energie. A trebuit să plătim miliarde ca diferenţe între preţurile reale şi preţurile plafonate. Şi s-ar putea să ajungi la concluzia că ai nişte costuri enorme pe care trebuie să ai spaţiile fiscale să le poţi suporta. Gândiţi-vă că astăzi, nici astăzi după ani de zile de când s-a terminat schema la energie, încă avem miliarde pe care nu le-am plătit companiilor din energie. Sigur, şi din nişte motive de birocraţie, dar şi pentru că erau nişte sume enorme pe care România a trebuit să le plătească. Deci aceste scheme, care înseamnă plafonări, reduceri de accize, supraimpozitări, alte măsuri de genul ăsta trebuie foarte bine cumpănite şi foarte bine studiate în aşa fel încât să nu ai efecte adverse”, a transmis premierul.

Ministrul Economiei: Nu putem lua măsuri din scurt

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat, luni seară, că nu pot fi luate măsuri ”din scurt” privind creşterile de preţuri la motorină şi benzină, dar că Guvernul va discuta săptămânal acest subiect pentru a vedea care este decizia potrivită, scrie News.ro.

Irineu Darău a vorbit, luni seară, despre impactul creşterii de preţuri la motorină şi la benzină asupra economiei, dar şi despre măsurile pe care Guvernul le va lua.

”Există un impact al acestei creşteri de preţuri. Întregul Guvern discută şi va discuta săptămânal la şedinţele de Guvern care este măsura potrivită pentru acea săptămână în funcţie de evoluţia situaţiei. Cert e că la ce fluctuaţie există astăzi nu poţi să iei din scurt măsuri care vor rămâne pe luni sau ani de zile. De aceea, situaţia se monitorizează în timp real, la nivelul în special al Ministerului de Finanţe, Ministerului Energiei, premier”, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău.

El a recunoscut că trebuie găsite soluţii, însă ”fără ca acestea să afecteze în rău economia pe termen lung”.

Italia a redus prin lege prețul carburanților

Italia a adoptat un decret-lege prin care reduce cu 0,25 euro litrul carburantului, pentru a contracara scumpiri la pompă provocate de Războiul din Orientul Mijlociu, a anunţat premierul Giorgia Meloni, relatează AFP, citat de News.ro.

”Reducem preţul carburantuluui cu aproximativ 0,25 de euro pe litru pentru toţi”, a anunţat miercuri, într-o postare video pe X, în urma unei şedinţe de Guvern, Giorgia Meloni.

Reduceri și în Austria

Coaliţia aflată la guvernare în Austria a anunţat miercuri că va reduce temporar taxa pe benzină şi motorină şi va limita marjele comercianţilor cu amănuntul, pentru a atenua efectul asupra consumatorilor al creşterii preţurilor petrolului în urma războiului din Iran, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

“Obiectivul este clar: vrem să reducem inflaţia pe de o parte, să stabilizăm preţurile combustibililor şi să asigurăm competitivitatea. Intervenţiile (pe piaţă) sunt, desigur, o excepţie, dar în prezent ne confruntăm cu o situaţie excepţională”, a afirmat cancelarul Christian Stocker.

Austria va returna consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obţinute de pe urma preţurilor mai ridicate ale combustibililor prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de cinci eurocenţi pe litru, au anunţat liderii coaliţiei.

Legislaţia pentru implementarea măsurilor trebuie aprobată de Parlament, care ar urma să voteze până la 1 aprilie. Măsurile se vor derula pe parcursul acestui an, a informat Guvernul de la Viena.

“Reducem taxa pe combustibil şi introducem măsuri pentru a limita marjele în ansamblul întregului lanţ valoric. Aceste măsuri specifice vor reduce preţurile la motorină şi benzină cu aproximativ 10 eurocenţi pe litru”, a afirmat cancelarul Christian Stocker.