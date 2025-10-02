Cele mai mari țări din lume vor relua cursele aeriene directe între ele după o pauză de 5 ani

India și China, cele mai mari țări din lume în ceea ce privește numărul de locuitori, vor relua zborurile directe mai târziu în cursul acestei luni între orașe desemnate, punând capăt unei suspendări de mai bine de cinci ani – o mișcare care semnalează o relaxare prudentă a tensiunilor bilaterale, transmite agenția Reuters.

Nu au existat zboruri directe între China și India din 2020, deși China este cel mai mare partener comercial bilateral al Indiei.

Cea mai mare companie aeriană indiană, IndiGo, a anunțat că va începe curse zilnice directe între Kolkata și Guangzhou pe 26 octombrie. De asemenea, compania intenționează să lanseze o rută care să lege New Delhi de un oraș chinez.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a vizitat China luna trecută pentru prima dată în ultimii șapte ani, pentru a participa la o reuniune a Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO), un bloc regional de cooperare economică și de securitate.

Modi și președintele chinez Xi Jinping au convenit că India și China sunt parteneri în dezvoltare, nu rivali, și au discutat modalități de consolidare a legăturilor comerciale în contextul incertitudinii globale legate de tarife.

Modi a reafirmat, de asemenea, angajamentul Indiei de a îmbunătăți relațiile bilaterale și a ridicat problema deficitului comercial tot mai mare al țării cu China, care se ridică la aproape 99,2 miliarde de dolari.

El a subliniat importanța menținerii păcii și stabilității de-a lungul frontierei disputate, unde un conflict izbucnit în 2020 a declanșat un impas militar de 5 ani.

Tensiunile au provocat îngrijorări cu privire la o posibilă escaladare militară între cele mai populate două țări din lume. India a depășit China ca populație în 2023 și are în prezent în jur de 1,45 miliarde de locuitori. Populația Chinei este estimată în schimb la 1,4 miliarde de locuitori.