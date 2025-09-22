Cele mai noi detalii despre dronele care au intrat în Polonia, prezentate de Donald Tusk

Prim-ministrul polonez Donald Tusk, însoțit de ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz, se îndreaptă către o conferință de presă după o informare militară privind exercițiile „Iron Defender-25” din Ustka, Pomerania, Polonia, pe 16 septembrie 2025. FOTO: Marek Ladzinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat luni că niciuna dintre dronele care au intrat în spațiul aerian polonez în noaptea de 10 septembrie nu transporta focoase, potrivit agenției poloneze de presă (PAP).

Pe 10 septembrie, Polonia și-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî aproximativ 20 de drone în spațiul său aerian, după un atac aerian rus asupra Ucrainei.

„În prezent, nu există dovezi că vreuna dintre aceste drone ar fi reprezentat o amenințare directă. Până în prezent, niciuna nu a fost identificată ca fiind o dronă de luptă capabilă să detoneze sau să provoace daune”, a afirmat Tusk.

Procesul de căutare și identificare a resturilor de dronă este în derulare, iar numărul exact al vehiculelor aeriene fără pilor implicate în incursiunea din Polonia nu a fost încă confirmat, potrivit lui Tusk.

„Suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare pentru a neutraliza obiectele care ar putea reprezenta o amenințare”, a adăugat Tusk, citat de The Kyiv Independent.

Ca răspuns al incursiunii rusești cu drone, Polonia a invocat articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări atunci când integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru sunt amenințate.

După încălcarea spațiului aerian polonez, o dronă rusească a fost detectată și deasupra teritoriului României, un alt membru NATO, care nu a doborât-o.

UE intenționează să poarte discuții cu șapte state membre și Ucraina privind crearea unui așa-numit „zid al dronelor” care să intercepteze potențialelele amenințări aeriene rusești.

Ulterior, vinerea trecută, pe 19 septembrie, două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, deținută de compania de stat poloneză Orlen, în Marea Baltică.

În aceeași zi, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, un incident pe care guvernul de la Tallinn l-a descris drept o „provocare fără precedent” din partea Rusiei, care neagă intrarea acelor avioane în spațiul aerian al Estoniei și acuză această țară și pe aliații ei europeni că recurg la astfel de acuzații pentru a alimenta conflictul din Ucraina.

Donald Tusk a declarat anterior în cursul zilei de luni că țara lui este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ținte aeriene ce ar putea reprezenta o amenințare, cum ar fi avioane sau drone rusești, dar numai în situații clare de încălcare de către acestea a spațiului aerian polonez și numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaților din NATO, au relatat agențiile Reuters și EFE.

Vorbind la o conferință de presă, premierul polonez a admis că o măsură atât de drastică precum doborârea unui avion de luptă rusesc ar putea conduce la o „fază foarte acută a conflictului”, motiv pentru care o astfel de decizie ar putea fi luată numai după ce va exista certitudinea absolută că „nu suntem singuri”.

„Vom lua decizia de a doborî obiecte în zbor atunci când acestea încalcă teritoriul nostru și survolează Polonia, nu există absolut nicio discuție despre aceasta”, a spus Donald Tusk.

Însă „când avem de-a face cu situații care nu sunt deplin clare – cum a fost zborul recent al unor avioane de vânătoare rusești deasupra platformei Petrobaltic, dar fără să fi fost vreo încălcare, întrucât acolo nu sunt apele noastre teritoriale – trebuie să ne gândim de două ori înainte de a decide asupra unor acțiuni care ar putea declanșa o fază foarte acută a conflictului”, a adăugat premierul polonez.

De asemenea, „trebuie să fiu absolut sigur (…) că toți aliații vor trata această situație exact la fel ca noi”, a subliniat Tusk, citat de Agerpres.

Precizările lui Tusk au venit ca răspuns la declarațiile președintelui ceh Petr Pavel, un general care a activat în cadrul NATO și a sugerat ca țările acestei alianțe să poată doborî avioane rusești ce le-ar încălca spațiul aerian, susținând că astfel Rusia „își va da seama foarte curând că a făcut o greșeală și că a depășit limitele acceptabile” prin incursiunile sale aeriene în spațiul aerian al țărilor NATO.