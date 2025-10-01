Cele mai periculoase orașe din lume în 2025. Cele 6 orașe din România prezente pe listă

Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție al locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv.

Atunci când se planifică o călătorie, frumusețea destinațiilor, experiențele culturale și activitățile sunt de obicei în centrul atenției. Cu toate acestea, siguranța este un factor la fel de important care (ar trebui) să influențeze alegerea destinației, deoarece, după cum știm sau ne imaginăm, criminalitatea, fie că este vorba de furturi mărunte sau incidente grave, poate transforma o experiență de vis într-un coșmar.

Prin intermediul studiilor internaționale privind rata criminalității, călătorii pot afla care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță , astfel încât să își poată planifica călătoria cu mai multă încredere. Un astfel de studiu este noul studiu global realizat de Compare the Market AU , care a analizat datele privind criminalitatea în peste 400 de orașe din întreaga lume, pe baza evaluărilor utilizatorilor înregistrate în ultimii șase ani.

Cele mai periculoase orașe: Africa de Sud și America Latină în fruntea listei

Pietermaritzburg, Africa de Sud, a fost desemnat cel mai periculos oraș din lume în 2025, cu o rată a criminalității de 82,0, urmat de Caracas, Venezuela (81,5) și capitala Papua Noua Guinee, Port Moresby (81,2). Memphis, SUA, se clasează, de asemenea, pe primul loc în listă, cu un scor de 77,4. Minsk, Belarus, a înregistrat cea mai mare creștere a ratei criminalității în 6,5 ani (+28,0), depășind orașe precum Osaka (+18,0). Shenzhen, China, a înregistrat cea mai mare scădere (-30,8), urmat de Almaty, Kazahstan (-19,5).

Unde te vei simți cel mai în siguranță?

În ceea ce privește siguranța, Emiratele Arabe Unite domină: Abu Dhabi (11,6) a fost desemnat cel mai sigur oraș din lume, urmat de Dubai (16,2) și Sharjah (16,2). Doha (Qatar, 15,9) și Taipei (Taiwan, 16,2) au, de asemenea, rate ale criminalității foarte scăzute, oferind călătorilor un sentiment de securitate și liniște sufletească.

În Europa, orașe precum München (Germania, 20,6), Haga (Olanda, 20,5) și Trondheim (Norvegia, 20,7) combină rate scăzute ale criminalității cu o calitate ridicată a vieții, în timp ce Ljubljana (Slovenia, 21,4) și Zagreb (Croația, 21,4) rămân, de asemenea, printre cele mai sigure destinații pentru călători. Aceste orașe se remarcă nu doar pentru siguranța lor, ci și pentru infrastructura lor prietenoasă cu vizitatorii, ceea ce le face alegeri ideale pentru călătorii fără stres.

Orașele românești prezente în clasament

România e reprezentată pe această listă de Craiova (locul 190), cu un scor de 44.3, Iași (locul 279), cu un scor de 31.4, București (locul 305) cu un scor de 28.1, Timișoara (locul 324) cu un scor de 25.5, Brașov (locul 332)- scor 24.9 și Cluj Napoca (locul 345), scor 21.9.