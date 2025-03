Cele mai tari trenduri AI din 2025 care vor schimba modul în care muncim

Dacă 2023 și 2024 au fost anii hype-ului AI, cu meme despre cum ChatGPT o să-ți scrie scuzele pentru șef și alte „inovații”, 2025 începe să aducă realitatea la sol. Trendul nu mai e doar despre AI care face „wow” sau meme cu colegii tăi ca personaje studio Ghibli, ci despre AI care se ține de treabă și, mult mai important, te ajută pe tine să-ți faci treaba.

Viitorul e despre un AI care înțelege rutina, anticipează nevoile, îți scurtează taskurile și îți lasă loc să gândești și-n general te ajută la capitolul productivitate și mi se pare interesant că s-a ajuns în punctul în care au apărut și telefoane care fac asta pentru tine, precum Samsung Galaxy S25.

1. Automatizarea fluxului de lucru: AI-ul face pe dactilograful pentru tine

Trendul major în AI-ul lui 2025? Automatizările inteligente care te scot din buclele de taskuri repetitive. Nu vrem AI care să filosofeze cu noi, ci AI care să-ți rezume ședința în trei bullet points și să-ți facă o listă de „to do”. E de fapt parte din trendul mai larg în care antreprenorii inteligenți își dau seama că scopul nu este să înlocuiești angajații cu AI, ci să ai angajați care folosesc AI-ul să elimine task-urile repetitive și să aibă mai mult timp pentru muncă mai creativă care necesită decizii mai importante.

Samsung a înțeles lecția asta când a adăugat funcții avansate de asistență AI pe Galaxy S25 Ultra. Cu funcția Note Assist, îți rezumă automat notițele de la întâlniri și îți livrează informațiile concrete. Cu Transcribe Assist nici măcar nu trebuie să iei notițele, ci doar lași telefonul să înregistreze și să transcrie singur ce aude. Apoi bagi transcriptul în Note Assist și primești rezumatul fără să mai stai să derulezi înregistrări. Ai fost la ședință? Super. N-ai fost? Nu-i bai, telefonul tău a fost atent în locul tău.

Eu l-am folosit să vadă dacă poate să scoată vreun sens din notițele mele haotice de la un training de prezentare de produs și da, a surprins esența mai bine decât aș fi reușit eu din ele.

Și dacă ai nevoie să afli informații de pe YouTube, dar nu ai timp să consumi trei podcasturi de 40 de minute într-o zi, funcția YouTube & Notes face exact ce promite: rezumă clipurile video și îți bagă notițele direct în Samsung Notes, ba chiar îți dă și timecode-ul necesar, în caz că vrei să extragi separat informația din video. E ca și cum AI-ul tău îți face copiuțe, fără să se plângă.

Eu l-am folosit să-mi rezume un clip de pe HotNews de 30 de minute cu informații economice și a mers de minune.

2. Personalizarea fluxului de lucru: AI-ul devine asistentul tău personal

Un alt trend major este personalizarea experienței cu AI, dar nu într-un mod invaziv, ci într-un mod util. Vorbim despre AI care înțelege ce contează pentru tine și te ajută în timp real, nu doar îți oferă sugestii generice.

Funcția Now Brief de pe Samsung Galaxy S25, spre exemplu, e genul care-ți devine indispensabilă după două zile. Îți oferă un briefing dimineața cu ce urmează să faci în timpul zilei, iar seara îți face recapitulare cu ce-ai bifat (sau nu). Un asistent personal care nu-ți cere nimic înapoi și nu uită nimic niciodată.

La mine a văzut că îmi notez pe fugă taskuri și evenimente în calendar și a decis că alea sunt esențiale pentru mine în brief. Bine, alea plus informațiile meteo pe care le tot verific zilele astea, că n-am niciodată umbrelă mine.

Ce e interesant e că tu doar decizi categoriile de conținut pe care-l afișează: programări din calendar, informații despre vreme, informații despre sănătatea ta, bilete pentru călătorii iminente, storyuri cu imagini din galeria ta. Apoi în funcție de cum folosești tu telefonul, el decide ce-ți va arăta în acest briefing, ca să nu fie doar un spam inutil. Folosești mult funcțiile de Health? O să ai un briefing cu detalii corelate cu smartwatch-ul tău despre tensiunea ta sau cât de bun a fost somnul tău. Îl folosești să-ți bagi meeting-uri și evenimente în calendar? Nu o să te lase să uiți de ele niciodată.

Now Bar, în schimb, îți transformă lock screen-ul într-un HQ personal de informații. Vezi ce e relevant, ce urmează, ce deadline-uri miros a dezastru, totul fără să deblochezi telefonul. E doar cel mai relevant lucru din Now Brief, task-ul ăla care frige. Ai control, dar nu ești copleșit.

3. Căutare inteligentă și intuitivă: AI-ul devine noul tău motor de căutare favorit

Interacțiunea naturală cu AI-ul e una dintre cele mai mari provocări în 2025. Trendul e clar: oamenii vor AI care înțelege gesturi, voce, imagini — fără să fie nevoie să explici de 10 ori ce vrei sau să scrii un prompt de cinci rânduri ca pe ChatGPT.

Aici vine Circle to Search with Google pe Galaxy S25: vezi ceva interesant pe ecran? Apeși butonul de Home, îl încercuiești și afli instant ce e. E rapid, intuitiv și, cel mai important, nu-ți rupe workflow-ul.

Când am fost recent la Frankfurt, pentru evenimentul World of Samsung, mi-a plăcut mult mobilierul exterior de la hotel. Dintr-o simplă încercuire m-a ajutat să găsesc produse similare pe care le pot comanda aici pentru grădina lui taică-miu.

AI Select adaugă și mai multă magie. Pornești camera telefonului, îl îndrepți spre obiectul interesului tău și, în funcție de context, îți oferă acțiuni rapide direct din ecran. Nu mai cauți aplicația, nu mai treci prin patru pași, glisezi dreapta, alegi funcția AI, gata. AI-ul devine co-pilotul tău real, nu doar o funcție cu nume cool.

Eu l–am testat pe un pliant, unde în funcție de ce selectam se oferea să facă alte funcții. Dacă voiam să fac modificări creative pe imagine îmi oferea Drawing Assist. A detectat și un URL în imagine și se oferea să mă trimită pe acel website, dacă asta îmi doream. După ce-am selectat textul pliantului, s-a oferit să-mi facă rezumat sau corecturi la text și să le trimită direct în Notes.

Samsung Galaxy S25 încorporează tot ce contează din AI-ul de azi: automatizare, personalizare, interacțiune naturală. În același timp, pe scena mare, vedem un shift major: de la AI-ul care „uimește” la AI-ul care te ajută. Și nu doar pe telefon, ci peste tot unde ai nevoie de focus și eficiență.

Articol realizat în parteneriat cu Samsung