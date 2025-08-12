Cele patru locuri în care au fost peste 40 de grade, luni, în România. Valul de căldură a adus recorduri în Europa

Luni au fost temperaturi mai mari de 40 de grade Celsius la patru stații meteo din rețeaua ANM, iar în Europa, cele mai mari temperaturi s-au apropiat de 44 de grade Celsius. În România vor fi maxime de 35-37 C și în următoarele zile.

Luni au fost +40,3 C la Calafat, +40,2 C la Băilești și Bechet și +40,1 C la Caracal. Cel mai rece a fost la prânz la stația meteo de mare altitudine din munții Călimani (+11,4 C), arată harta ANM.

Este a treia lună din 2025 în care maximele absolute trec de 40 C în țară, după ce în iunie au fost +40,4 C la Calafat, iar în iulie au fost astfel de temperaturi la mai mult de 10 stații meteo din Oltenia și Muntenia.

Temperaturile maxime in Romania pe 11 august 2025 (sursa ANM)

Zone extinse din Europa sunt afectate de un val de căldură care a adus luni temperaturi de +44 C în Spania, +43 C în Franța, în timp ce la Tirana, în Albania, au fost +43,6 Celsius, arată datele eldoradoweather.com. În Muntenegru au fost locuri în care maxima nocturnă nu a coborât sub 30 C.

În aceste condiții, în țările din sudul Europei au fost o mulțime de incendii de vegetație, mai ales că zone extinse au avut parte de secetă, începând cu luna aprilie.